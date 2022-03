Quale potrebbe essere il reale obiettivo della Ferrari per il 2022? Quando mancano meno di due settimane allo start di una stagione, rivoluzionaria per i regolamenti che hanno costretto tutte le scuderie a cambiare le monoposte in pista, e con un calendario ancor più fitto di appuntamento e gare, cresce la curiosità per vedere a cosa potranno ambire le Rosse di Maranello.

Nei test a Barcellona, mai troppo indicativi, la neonata F1-75 è apparsa avere un po’ ridotto il gap con Mercedes e Red Bull ma non ancora pronta per giocarsi il Mondiale e anche Binotto e i piloti sono apparsi contenti ma anche realisti.

Ad

Charles Leclerc, ospite dell’emittente francese Canal + Sport, in una speciale mini intervista con il campione in carica di MotoGP Fabio Quartararo si è voluto sbilanciare sul 2022 e riguardo a quali risultati può aspirare nella nuova stagione.

Formula 1 Guerra in Ucraina, ufficiale: la Haas licenzia Mazepin 05/03/2022 A 09:33

"Vincere cinque gare sarebbe già un grande risultato. La chiave è la costanza: se vinci una gara, ma non sei stabilmente davanti, allora non puoi considerarti un campione. Oltretutto, se dovessimo riuscire a essere costanti, potremmo anche vincere il Mondiale con cinque successi. Ho anche un altro obiettivo: concludere una gara a Montecarlo, non ci sono ancora riuscito".

Leclerc: "Della Ferrari F1-75 mi hanno colpito sidepods e frenata"

Formula 1 Verstappen con Red Bull fino al 2028. Guadagnerà 40 milioni l'anno! 03/03/2022 A 10:42