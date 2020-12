"Sono senza parole, il pensiero di correre in F1 nella prossima stagione mi rende estremamente felice. Voglio ringraziare la Haas, la Ferrari e la Ferrari Driver Academy per aver riposto la loro fiducia in me. Non posso ovviamente dimenticare di ringraziare i miei genitori, devo loro tutto. Per me è come coronare un sogno, ho sempre creduto che ci sarei riuscito. Ringrazio anche tutti gli appassionati che mi hanno sostenuto nel corso della mia carriera. Darò tutto come sempre e non vedo l’ora di iniziare il mio viaggio in F1 insieme alla Haas".

Il figlio del grande Michael (sette volte campione del mondo) renderà molto orgoglioso il padre che fin dal GP d’Europa del 2000, al Nurburgring, ha provato ad inculcare nel figlio la sua stessa passione. Secondo i dati OPTA, Mick debutterà al Gran Premio d'Australia all'età di 21 anni e 364 giorni: nessun pilota conta più vittorie di suo padre Michael (quattro) su questo circuito in F1.