Nel mondo Formula 1 tiene banco il caso Mick Schumacher, pilota della Haas e al contempo parte della Scuderia Ferrari, terzo pilota e riserva della Rossa. In teoria se Charles Leclerc o Carlos Sainz, per un qualunque problema non potessero partecipare a una gara, toccherebbe a lui guidare e sarebbe la Haas a dover chiamare un sostituto. Dopo una stagione 2021 positiva, si pensava che la “promozione” a terzo pilota potesse preludere a un salto di qualità. Invece questa prima parte di stagione si sta rivelando difficile per il figlio d’arte. In termini di prestazioni sta pagando il confronto con Kevin Magnussen, ma soprattutto Mick è incappato in alcuni incidenti molto gravi che stanno mettendo in difficoltà la sua squadra.

Tuttosport, il team principal, l’altoatesino Gunther Steiner, è stato chiaro: viste le limitate risorse economiche a disposizione, il costo delle riparazioni sta diventando molto difficile da affrontare. E’ vero che l’incidente di Montecarlo si è rivelato, sotto il profilo dei danni, meno grave del previsto, ma questo non toglie che sia stato un brutto momento vedere non siamo all’anticamera del licenziamento, ma poco ci manca. Come riporta l'edizione odierna di, il team principal, l’altoatesino Gunther Steiner, è stato chiaro:. E’ vero che l’incidente di Montecarlo si è rivelato, sotto il profilo dei danni, meno grave del previsto, ma questo non toglie che sia stato un brutto momento vedere l’auto spezzata in due parti alle Piscine . Steiner l’ha detto senza giri di parole: i soldi stanno finendo e, quand’anche fosse possibile trovarli, ci sarebbero problemi di realizzazione dei ricambi. “Schumino” si è difeso dicendo che "Questo non è un vero secondo anno" per lui, "che sono cambiate troppe cose e che deve imparare molto". Intanto, però, è entrato per forza di cose in un’area grigia:

Mick Schumacher esce illeso dallo spaventoso botto alle Piscine Credit Foto Getty Images

Il numero uno della Haas ha inoltre annunciato che prima dell'inizio delle sessioni in pista sul tracciato di Baku c'è stato un vero e proprio faccia a faccia con Mick nel quale il figlio d'arte è stato avvertito sul fatto che non può più permettersi errori come quelli commessi a Jeddah e a Montecarlo: "Non è possibile continuare in questo modo e Mick lo sa. Dopo Monaco abbiamo avuto una discussione, perché a un certo punto finiremo i pezzi e non potremo continuare a produrli. E poi, anche se si potessero spendere più soldi, non riusciremmo fisicamente a farlo. Quindi dobbiamo assicurarci che a Baku non succeda nulla" ha infatti rivelato il team principal della Haas.

Per la Ferrari potrebbe essere un problema. La Scuderia, dopo aver legato Leclerc con un contratto lungo (sino al 2024), ha recentemente rinnovato con Sainz, allineando entrambe le scadenza. Per Mick, dunque, non ci sarebbe stato posto sino ad allora. Ma è evidente che un salto di qualità (quello che non c’è stato) avrebbe permesso a Schumacher jr di restare sul mercato come nome ambito, mentre adesso rischia di restare fuori e di dover cercare sistemazioni in altre categorie.

