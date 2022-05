Attimi di paura nel GP di Monaco in corso di svolgimento nel Principato. Nel corso di un Gran Premio (qui la DIRETTA SCRITTA ) tormentato ed iniziato con oltre un’ora di ritardo a causa della forte pioggia abbattutasi sul tracciato poco dopo le 15, nel corso del 28° giro tutti hanno tenuto il fiato sospeso a causa di un devastante incidente capitato a Mick Schumacher. Carambola veramente brutta e monoposto del giovane tedesco spaccata a metà ma pilota incredibilmente illeso e sceso con le proprie gambe dall’abitacolo.

Cosa è successo

Alle piscine, Mick Schumacher ha perso il controllo della sua Hass con la monoposto che si è intraversata in testacoda e dopo aver toccato il muro con l’anteriore ha terminato la sua corsa contro l’air fence aprendosi letteralmente in due. Drammatiche le immagini ma per fortuna con un team radio il tedesco ha subito tranquillizzato tutti, uscendo anche dall’abitacolo della sua vettura con le proprie gambe. A causa dei detriti e dell’impatto violento, la commissione gara si è vista costretta a mostrare la bandiera rossa per permettere ai marshall di sistemare il tracciato. La gara è poi ripresa intorno alle 17:17, dopo una sosta di oltre un quarto d’ora.

