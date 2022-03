Test di Formula 1 in Bahrain e non mancano W13 della Mercedes scesa quest’oggi in pista, con le Sono passate solo poche ore dall’inizio deidiine non mancano le polemiche per quanto concerne la ‘nuova’dellascesa quest’oggi in pista, con le modifiche (prevedibili dopo i Test di Barcellona) che hanno sorpreso un po’ tutti.

Già in fase di presentazione della vettura, la macchina fisicamente presente all’evento e quella resa nota tramite foto sui profili ufficiali della scuderia tedesca presentavano notevoli differenze. Adesso, in seguito ai Test di Barcellona, la Mercedes svela in Bahrain una monoposto ancora diversa.

Pance strettissime, quasi assenti, che rendono la macchina molto magra; prese d’aria di raffreddamentopiù alte e più strette rispetto alla vecchia monoposto; persiste il problema , quasi assenti, che rendono la macchina moltorispetto allamonoposto; persiste il problema dell’effetto porpoising , ma le modifiche apportate fanno già discutere.

In particolare, il team manager della Red Bull, Christian Horner, non ha particolarmente gradito la nuova W13; come riportato da Auto Motor und Sport, le sue parole sono un vero attacco nei confronti della scuderia rivale: “La nuova Mercedes viola lo spirito del regolamento. Per noi alcuni componenti non sono legali“. Le polemiche sono già iniziate…

Il video della nuova Mercedes, la promessa di Hamilton

