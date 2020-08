Brazilian Formula One driver Ayrton Senna (C, McLaren-Honda) and German Michael Schumacher (R) spray champagne to the crowd after the Italian Grand Prix in Monza, 13 September, 1992. Senna won the race with Martin Brundle (Benetton-Cosworth) second and Mi

Lo studio condotto dalla Formula 1 in collaborazione con Amazon ha esaminato una serie di dati dal 1983 sulle prestazioni in qualifica: Senna è il più veloce davanti a Schumacher ed Hamilton.

Trovare il pilota più veloce nella storia recente della Formula1. Un giochino da appassionati, al bar. Almeno fino a ieri. Da oggi, è arrivata la tecnologia a provare a mettere fine alla discussione. E, ve lo diciamo subito, il risultato potrebbe non piacervi. Il primo assunto infatti è da sempre: “è impossibile paragonare epoche diverse”. Non però se arrivano degli ingegneri e un algoritmo. Ed eccolo qui, sviluppato dalla F1 insieme ad Amazon, per una classifica che lascia fuori degli autentici miti troppo in là nel tempo come Fangio, Lauda, Ascari, Clark o Jackie Stewart; ma anche campioni come Hill, Mansell o Häkkinen. E dentro si porta Jarno Trulli o Kovalainen. Prima però di bollarlo con qualsiasi etichetta, occhio ai primi 3 della classifica: Senna, Schumacher ed Hamilton! E dunque andiamo a vedere come funziona...

Schumacher e Senna in una foto di repertorio Credit Foto Imago

Come funziona?

Storie di intelligenza artificiale. Un sistema realizzato attraverso un apposito strumento di ‘machine learning’ sviluppato insieme ad Amazon Web Services ‘per provare a offrire in un ranking accurato sulla base di dati oggettivi presi fra tutti i piloti che hanno partecipato al campionato dal 1983’. E Il primo parametro di riferimento riguarda la velocità in qualifica, vera discriminante del sistema per valutare nella maniera più oggettiva possibile la cosa (ci arriveremo poi). Successivamente, le differenze fra le vetture sono state rese omogenee grazie a un’equazione.

Ed è così che il più veloce di sempre risulta essere Ayrton Senna. Il secondo il sette volte campione del mondo Michael Schumacher. Terzo Lewis Hamilton, che nonostante il record di 91 pole position in carriera si piazza sul terzo gradino del podio. Poi ci sono delle sorprese: da Leclerc settimo a Verstappen già quarto! Ma anche Alonso quinto. Decimo è Vettel, che risulterebbe più lento di Heikki Kovalainen (8°) e Jarno Trulli (9°)!

CLASSIFICA PILOTA TIME DELTA 1 Ayrton Senna 0.000s 2 Michael Schumacher 0.114s 3 Lewis Hamilton 0.275s 4 Max Verstappen 0.280s 5 Fernando Alonso 0.309s 6 Nico Rosberg 0.374s 7 Charles Leclerc 0.376s 8 Heikki Kovalainen 0.378s 9 Jarno Trulli 0.409s 10 Sebastian Vettel 0.435s 11 Rubens Barrichello 0.445s 12 Nico Hulkenberg 0.456s 13 Valtteri Bottas 0.457s 14 Carlos Sainz 0.457s 15 Lando Norris 0.459s

*I primi 15 piloti più veloci di sempre secondo l'algoritmo 'Fastest Driver'

Il funzionamento dell'algoritmo Fastest Driver nel dettaglio

Una classifica insomma che farà discutere, ma che appunto si basa su dati scientifici. L’algoritmo ‘Fastest Driver’ ha infatti analizzato anche le prestazioni fra compagni di squadra, costruendo una rete di dati paragonabili nel tempo. 'Normalizzando' le diversità di macchine e di competitività dei vari team si è giunti alla conclusione che la ‘pura velocità’ nei giri della caccia alla pole position è il valore più rappresentativo.

E dunque Rob Smedley, ingegnere ex Williams e Ferrari, adesso a capo dei 'Data Systems' della Formula 1, spiega così la cosa:

Questo tipo di modello viene utilizzato all’interno delle squadre per aiutare le scelte sui piloti, che sono uno degli investimenti più costosi in F1. Fastest Driver ci consente di disegnare un quadro preciso nel tempo attraverso l’analisi delle qualifiche. Sul ritmo di gara, ci sono molte sfumature e a volte è difficile tirare fuori il valore reale. Un giro di qualifica è un giro singolo, hai due ragazzi sulla stessa macchina, e il pilota migliore finirà con il giro migliore. Non c’è molta ambiguità su quel singolo dato e su questi dati abbiamo lavorato con i computer.

Ancora non vi ha convinto? Più di così la tecnologia, per ora, non può fare. Ma di certo, al bar, si continuerà a discutere. E per fortuna!

