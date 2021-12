L’entusiasmante ultimo giro che ha deciso il mondiale di Formula 1 2021 , regalando il primo titolo iridato a, resterà un momento indelebile nella storia dell’automobilismo. Se milioni di persone in tutto il mondo hanno vissuto con il cuore in gola, l’ultima tornata ad Abu Dhabi : in maniera non meno appassionata e carica di tensione hanno vissuto il rush finale, gli uomini del muretto Red Bull, meravigliosi con la loro strategia a permettere a Max di giocarsi l’ultima chance. La Formula 1 nelle ultime ore ha postato sui propri account social un’imperdibile video che immortala le facce del muretto box della scuderia di Milton Keynes nel corso del 58° giro. Una clip immediatamente diventata virale e che immortala benissimo le emozioni e il pathos vissuti in quegli incredibili 100 secondi. Guardare per credere.