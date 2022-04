La Ferrari punta a essere grande protagonista in occasione del GP di Australia 2022, terza tappa del Mondiale F1 che andrà in scena a Melbourne. La Scuderia di Maranello ha iniziato la stagione in maniera brillante e ha raccolto 78 punti sugli 88 a disposizione nelle prime due gare. Charles Leclerc si trova al comando della classifica pilota dopo il successo ottenuto in Bahrain e il secondo posto in Arabia Saudita.

Il tracciato dell’Albert Park è stato rivisto rispetto a tre anni fa (ultima volta in cui si è corso nella terra dei canguri) e si preannuncia un fine settimana decisamente avvincente. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 Uk in vista della trasferta oceanica: “Trovarci là davanti a lottare era il nostro obiettivo per l’inizio della stagione e possiamo essere davvero soddisfatti. Mantenere alto il livello in una stagione tanto lunga sarà una sfida, ma non solo per noi, lo sarà per tutte le squadre“. La guida del Cavallino Rampante ha poi proseguito: “Personalmente credo che la Red Bull sia la più forte e la favorita“. Il pilota Carlos Sainz si è soffermato sulle scuderie rivali: “Sono rimasto impressionato dalle vetture progettate dalla Red Bull e dalla Mercedes, considerando il minor tempo in galleria del vento che hanno avuto rispetto a noi e che stavano lottando in quel modo per il campionato“.

