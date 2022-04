Ci si avvicina a grandi falcate al terzo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Albert Park a Melbourne (Australia) il Circus si esibirà e sarà un gradito ritorno dal momento che non si è potuto gareggiare nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia Covid-19. Per questo c’è tanta voglia di girare sul circuito cittadino australiano che, per l’occasione, presenterà un layout rinnovato sia per questioni di sicurezza che per agevolare i sorpassi tra i piloti. A tenere banco in questo senso è il confronto al vertice tra la Ferrari e la Red Bull.

La Rossa è riuscita a conquistare nei primi due round 78 degli 88 punti disponibili, ma la scuderia di Milton Keynes è riuscita a imporsi grazie all’olandese Max Verstappen nell’ultimo round disputato a Jeddah (Arabia Saudita). Ecco che Max è sicuramente molto motivato nell’affrontare un fine-settimana dalle tante incognite. “Non vedo l’ora di correre in Australia, è passato tanto tempo! Sarà interessante verificare gli effetti delle modifiche sulla pista e penso che faranno una grande differenza. Credo ci saranno più opportunità di sorpasso il che è sempre positivo“, ha affermato Verstappen. “Vedremo come si comporta la macchina. Ci aspettiamo all’inizio un asfalto scivoloso che dovrebbe gommarsi passaggio dopo passaggio. Mi auguro di avere un weekend senza intoppi“, ha concluso l’olandese.

