Dopo aver saltato i primi due Gran Premi della stagione per la positività al Coronavirus, Sebastian Vettel inizia la sua stagione in Australia non proprio col piede giusto: nelle libere del venerdì c'è stata la rottura della power unit Mercedes in dotazione alla sua Aston Martin AMR22. Seb, dopo aver spento il principio di incendio sulla monoposto con un estintore, è rientrato ai box a bordo di uno scooter mandando il pubblico in visibilio.

Non proprio un inno alla sicurezza dato che il tedesco guidava con il casco alzato e senza mani, per salutare la gente sugli spalti. Come se non bastasse, il quattro volte campione del Mondo è finito sotto investigazione per ingresso in pista non autorizzato in regime di bandiera rossa.





