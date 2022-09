Max Verstappen fa suo anche il Un implacabilefa suo anche il Gp d'Olanda , 15^ prova del Mondiale di Formula 1 , sullo storico circuito di Zandvoort. L'olandese padrone di casa tiene a bada le Ferrari nella prima parte di gara e sfrutta al meglio la Safety car nel finale, chiudendo davanti alla Mercedes di George Russell e alla rossa di Charles Leclerc, ancora alle prese con problemi di gomme e mai realmente in lotta per la vittoria. Male Sainz, rallentato anche da errori al box e 8° dopo una penalità di 5 secondi. Recriminazioni per Hamilton, l'unico senza gomme nuove alla ripartenza dopo la Safety car, scivolato al 4° posto quando aveva concrete possibilità di vittoria. Ottimo 6° posto finale per Fernando Alonso. Red Bull sempre più padrona anche nel Mondiale Costruttori, la prossima settimana si va a Monza con la Ferrari ancora una volta costretta a leccarsi le ferite.

Max Verstappen in trionfo sul traguardo di Zandvoort, Getty Images Credit Foto Getty Images

ORDINE D'ARRIVO

Max Verstappen Red Bull 1 George Russell Mercedes +4:149 Charles Leclerc Ferrari +6:845 Lewis Hamilton Mercedes +1:826 Sergio Perez Red Bull +2:219 Fernando Alonso Alpine +0:850 Lando Norris McLaren +0:637 Carlos Sainz Ferrari +0:341 Esteban Ocon Alpine +1:653 Lance Stroll Aston Martin +1:238

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Verstappen sceglie di andare sul sicuro montando le gomme morbide nuove risparmiate in qualifica, le Ferrari alle sue spalle montano gomme morbide usate, le Mercedes gomme medie. Start ordinato, con Max che tiene a bada le rosse e Sainz che si tocca leggermente con Hamilton per difendere la 3^ posizione.

Giro 13/72 - Verstappen tiene a bada Leclerc, l'altra Ferrari di Sainz ha i suoi problemi a tenere dietro le Mercedes, Alonso è il primo ad andare ai box per montare gomme bianche, che funzioneranno bene sulla sua Alpine dando il segnale per tutti per il resto della gara.

Giro 14/72 - Sainz viene richiamato all'improvviso per il pit stop, ma al box Ferrari non è ancora pronta la posteriore sinistra e lo spagnolo perde tempo e posizioni.

Giro 22/72 - Verstappen e Leclerc si fermano a montare gomme medie mantenendo il distacco di circa 5" che li separa, le Mercedes allungano invece il primo stint puntando a montare poi le gomme dure per fare una sola sosta.

Giro 30/72 - Le Mercedes si fermano come previsto per montare gomme dure, Verstappen torna in testa alla corsa con un margine di sicurezza su Leclerc. Sainz prova a risalire dopo il problema al pit stop.

Giro 46/72 - Le Ferrari si fermano per montare gomme dure, che vanno forte su tutte le macchine che le montano, ma non hanno il ritmo che vorrebbero. Sfortuna vuole che il giro dopo ci sia una virtual safety car per lo stop dell'Alfa Romeo di Bottas, che lascia Leclerc alle spalle delle Mercedses e consente a Verstappen di fare la propria sosta senza perdere la testa della corsa.

Giro 49/72 - Le Mercedes, che con la singola sosta erano in corsa per la vittoria, cambiano strategia in seguito alla virtual safety car andando a montare a entrambi i piloti gomme medie nuove.

Giro 57/72 - Il giapponese dell'Alpha Tauri Tsunoda si ferma in pista con problemi (gomme montata male o cinture di sicurezza slacciate?) alla macchina dopo un primo inutile passaggio ai box: Verstappen e i ferraristi vanno a montare gomme morbide nuove, le Mercedes tornano in testa ma su gomme medie che hanno già una quindicina di giri.

Giro 58/72 - Con le macchine costrette a passare dalla pit lane per la rimozione dell'Alfa Romeo, Mercedes effettua un pit stop a Russell che lascia la posizione a Verstappen per montare gomme rosse nuove. Non viene fatta la stessa scelta per Hamilton, che resta primo ma è l'unico su gomme vecchie.

Giro 61/72 - Alla ripartenza dalla Safety car Verstappen attacca e passa subito Hamilton sul rettilineo principale, mentre Sainz passa Perez ed è 5°. Hamilton è chiaramente quello più in difficoltà, e mentre Max allunga l'inglese si vede piombare addosso Russell e Leclerc.

Giro 68/72 - Prima Russell e poi Leclerc affiancano e superano Hamilton sul rettilineo principale.

Giro 70/72 - Penalizzazione di 5" a Sainz per un discutibile unsafe release al secondo pit stop, lo spagnolo scivola dal 5° all'8° posto.

Giro 72/72 - Verstappen va a vincere davanti a Russell e Leclerc.

I TOP

Max Verstappen (Red Bull) - Altro wek end di dominio nei confronti delle Ferrari, accreditate dei favori del circuito, e del compagno Perez. Lo assiste la buona sorte in occasione della VSC, ma è evidentemente dominante.

George Russell (Mercedes) - Sveglio nel finale a chiedere e ottenere gomme nuove, che gli permettono di avere la meglio su Hamilton e conquistare l'ennesimo podio. Suempre sul pezzo.

Fernando Alonso (Alpine) - In difficoltà in qualifica, punta sulla strategia per rimontare in gara e finire primo dietro i tre top team. Si gioca l'azzardo della gomma dura già al giro 13, e la strategia paga anche grazie alla sua classe.

I FLOP

Carlos Sainz (Ferrari) - Zavorrato dall'ennesimo pasticcio ai box nel primo pit stop e da una penalizzazione ingenerosa nel secondo, chiude lontano dal podio per colpe non essenzialmente sue. Ma non ha mai avuto passo, con nessuna delle tre mescole, anche nei confronti di Leclerc.

Daniel Ricciardo (McLaren) - Si mette alle spalle solo il solito Latifi e Bottas incidentato. Livello semi-turistico.

Sebastian Vettel (Aston Martin) - Week end grigio su cui pesa anche l'incomprensibile tigna nel mezzo giro passato davanti a Hamilton e Perez da doppiato.

LA STATISTICA

I numeri di Super Max Verstappen continuano ad essere ritoccati nei confronti con la storia della Formula 1. L'olandese è alla 17^ pole position ed alla 30^ vittoria su 156 Gp disputati, e nel Gp d'Olanda è entrato nella top ten dei piloti col maggior numero di giri al comando della corsa toccando quota 1.600.

