Sebastian Vettel, Ferrari (12°)

Abbiamo cominciato con la mescola media ed era la scelta giusta. Le gialle reggevano benissimo e il passo nel primo stint è stato buono. Dopodichè, però, abbiamo perso tempo al pit-stop ed è stato un vero peccato, perché siamo usciti dalla zona punti. Nel finale, quando è entrata la safety car, abbiamo cercato di recuperare con le gomme soft, però era difficile superare, perché mi trovavo in fondo a un trenino dove tutti avevano le morbide. Ovviamente non era il risultato che volevamo e che meritavamo quest’oggi, però devo dire che in gara le sensazioni sono state migliori del solito. Se a livello di feeling questa è stata una delle gare migliori per me del 2020? Diciamo che in termini di sensazioni i problemi più grossi li ho sempre avuti in qualifica, è in quel frangente che ho faticato maggiormente nel sentire la macchina sinora. E ieri effettivamente è andata meglio del solito, perché abbiamo mancato il Q3 per un paio di decimi. Dobbiamo restare pazienti, anche se è difficile e doloroso. Chiaramente la speranza è quella di trovare un miglioramento da qui a fine stagione”.

Charles Leclerc, Ferrari (5°)

“Non so perché ci siamo fermati in quel momento. Dobbiamo guardare, io non ho ancora visto la situazione. Avevo l’impressione di avere ancora un po’ di gomma, abbiamo deciso di fermarci, ma non so esattamente perché“. Nel finale si è dovuto difendere con le gomme dure, forse soffrendo anche per la difficoltà di mandare gli pneumatici in temperatura. “Sì, ma Kvyat ce l’ha fatta, io un po’ di meno. Avere davanti Kvyat era difficile con le gomme fredde, sono comunque soddisfatto della prestazione, soprattutto a inizio gara perché c’erano tanti punti interrogativi sul passo con la gomma soft. Andavamo bene e questo è importante sul futuro. In questa gara non siamo stati perfetti, ma analizzeremo per essere migliori alla prossima. Ieri eravamo tutti molto vicini. Oggi abbiamo gestito meglio le gomme. Forse un pochino meglio in gara, ma siamo lì. Ieri non eravamo lontani dalla quinta posizione. Vorremmo essere ancora più in alto, ma c’è del positivo. Il run sulle soft ci dà fiducia“.

Lewis Hamilton, Mercedes (1°)

È stata una gara davvero spossante dopo una brutta partenza da parte mia – sono le prime parole a caldo di Hamilton, che poi celebra il team per l’ennesimo successo nel campionato costruttori – Questo è un momento che mi scalda il cuore, perché vedo il mio team festeggiare e conosco tutto il lavoro dei ragazzi in fabbrica a Brackley. Sono loro i veri eroi che non si celebrano abbastanza. Fantastico vedere lo spirito di questo team, sono grato di farne parte. Abbiamo dei grandi leader in questa squadra. Sette titoli costruttori di fila? Incredibile. Tornare qui al top anno dopo anno non è semplice, ma il team riesce sempre ad essere impeccabile in ogni weekend“.

Valtteri Bottas, Mercedes (2°)

"Oggi sono stato abbastanza sfortunato. La partenza è stata ottima, anzi è stata una delle poche cose che oggi è andata per il verso giusto. Però al secondo giro c’erano dei detriti alla Tosa. Li ho visti, ma non sono riuscito a evitarli. O meglio, ho cercato di non passarci sopra con le gomme, ma sono finiti proprio al centro della macchina e credo che sia successo qualcosa al fondo della vettura. Infatti ho perso carico. Gli errori alla Rivazza? Stavo spingendo fortissimo per difendermi da Verstappen, ma è stato impossibile evitare il sorpasso, ero davvero al mio limite e ho sbagliato un paio di volte".

Daniel Ricciardo, Renault (3°)

"É stata un gara bizzarra. Sono passato quarto dopo la partenza. Pensavo di non riuscire a raggiungere il podio. Non so bene cosa sia successo a Verstappen, ma questo ci ha permesso di raggiungere terzo posto finale. Sono contentissimo del risultato. Il circuito è davvero fantastico, non è facile superare qui”.

