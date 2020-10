E' Valtteri Bottas il poleman del Gran Premio dell'Emilia Romagna sullo storico circuito di Imola. A sorpresa il finlandese batte Lewis Hamilton all'ultimo tentativo e si porta a casa la prima posizione.

Bravissimo Woodman, grandioso a superare il compagno di squadra nel finale del Q3. Hamilton, oltre ad aver chiuso in testa le libere di questa mattina, è il migliore sia nel Q1 che nel Q2. Ma nel Q3 la musica cambia: Lewis piazza il miglior crono nel primo giro cronometrato, battendo Bottas nel T3. All'ultimo secondo però Valtteri migliora e si piazza in testa.

La Mercedes si dimostra di un altro pianeta su questa pista stellare, che mancava nel circus della F1 dal 2006. Le vetture di Stoccarda rifilano oltre mezzo secondo al solito Verstappen terzo. Bravo Max a superare vari problemi in questa qualifica: nel Q2 accusa problemi alle candele e rimane fermo ai box. Sembra quasi tutto finito, ma a 2 minuti dalla fine scende in pista e riesce a qualificarsi per il Q3. Alla fine in griglia è terzo, unico insieme alle Mercedes nei primi dieci che domani partirà con le gomme medie.

Quarto un grande Pierre Gasly. Il francese, fresco di rinnovo di contratto, porta l'AlphaTauri alla migliore qualifica stagionale e al suo best in carriera. La vettura va velocissima, lo conferma l'ottavo posto di Kvyat.

Terza fila per Ricciardo e Albon, poi Charles Leclerc. La Ferrari tenta l'azzardo di passare nel Q3 con le gialle, ma la strategia non funziona e quindi Charles si qualifica con le rosse. Nel Q3 il monegasco prova ad agguantare la terza fila, purtroppo gli scappa di un nulla. Ancora malissimo invece Vettel, eliminato nel Q2 e solo 14mo in griglia domani, dietro anche al buon Russel. Questo finale di stagione rischia di trasformarsi in una agonia per il tedesco.

Per domani c'è tanta attesa, anche se il rischio di gara con tutti in fila indiana e senza sorpassi è abbastanza alto. Vedremo se Bottas riuscirà a battere Hamilton in gara e se la Mercedes distruggerà la concorrenza.

PILOTA DISTACCO Valtteri Bottas - Lewis Hamilton +0.097 Max Verstappen +0.567 Pierre Gasly +0.893 Daniel Ricciardo +0.911 Alexander Albon +0.963 Charles Leclerc +1.007 Daniil Kvyat +1.087 Lando Norris +1.205 Carlos Sainz +1.302

I momenti chiave della qualifica

- Pronti via e Hamilton detta subito legge con tempi inarrivabili per tutti. Bene Leclerc, Vettel fatica ma si qualifica. Bottas deve fare due tentativi in quanto il primo gli viene annullato per essere andato troppo sul cordolo. Bene Russel, Stroll ultimo dei qualificati.

- Dietro grande bagarre. Alla fine rimangono fuori Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Latifi e Giovinazzi. Male la Alfa Romeo, anche se i distacchi sono veramente minimi.

- Nel Q2 Mercedes, Ferrari e Red Bull provano a scendere in pista con la gialla. Per le vetture della Stella è tutto semplice e Bottas ottiene il miglior tempo davanti a Hamilton. Ferrari e Albon invece vanno lenti e devono tornare in pista con la rossa. Problemi invece per Verstappen che non chiude neanche un crono e rientra ai box urlando nel team radio "No Power". Cosi si arriva a pochi minuti dalla fine con Vettel e Verstappen fuori, mentre Leclerc è l'ultimo dei qualificati.

- Tranne la Mercedes, tornano tutti in pista. Leclerc si migliora e si qualifica con la rossa. Male invece Vettel, ancora eliminato e 14mo. Albon sceglie la rossa, grande Max invece a scendere in pista all'ultimo e con la gialla a qualificarsi. Grande qualifica della AlphaTauri, entrambe nel Q2. Fuori quindi: Perez, Ocon, Russel Vettel e Stroll. Male la Force India.

- Q3 che vede la Mercedes fare gara a parte per la pole. Primo crono con Hamilton davanti a Bottas. Terzo Verstappen a distanza siderale. Quarto un buon Gasly, Albon sbaglia ancora e gli viene annulato il crono. Leclerc sesto. Nel giro decisivo Valtteri piazza la zampata e batte il compagno di squadra. Quinto Ricciardo, poi Albon. Settimo Leclerc.

La statistica chiave

L'Italia diventa la seconda nazione ad ospitare tre gare nella stessa stagione. La prima sono stati gli Stati Uniti nel 1982.

La dichiarazione

Lewis HAMILTON: "Bottas ha fatto un ottimo lavoro, purtroppo non sono riuscito a fare un giro perfetto. La pista è stupenda, sono grato di poter essere qui e con una macchina che ha prestazioni fantastiche. E' stata una bella sfida, ci siamo divertiti".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Che qualifica, ma soprattutto che giro di Valtteri. All'ultimo il finlandese azzecca l'ultimo settore, quello decisivo e batte Lewis Hamilton a Imola. La gara però è domani e sappiamo quanto Hamilton sia agguerrito e voglioso di vincere su questa pista.

Il peggiore

Antonio GIOVINAZZI: Vero, i distacchi sono veramente minimi, ma chiudere ultimo in qualifica nel gran premio di casa è veramente un peccato. Alfa Romeo comunque è poco competitiva su questa pista, per domani sarà dura.

