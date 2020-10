Il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1 in programma ad Imola questo weekend, si disputerà a porte chiuse. Nessuna deroga in arrivo da parte del Governo, alla luce del peggioramento della situazione epidemiologica in Italia. Purtroppo non ci sarà dunque nessuno spettatore sugli spalti dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per riabbracciare il circus dopo 14 anni di attesa. Ancora da capire le modalità di rimborso dei biglietti (almeno 6-7 mila, secondo Il Resto del Carlino) già staccati fino al momento della sospensione della vendita di inizio settimana.