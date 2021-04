Lewis Hamilton conquista a Imola la pole position numero 99 della sua carriera e riesce a tenersi alle spalle le scatenate Red Bull Honda, con Sergio Perez più veloce di Verstappen, autore di un piccolo errore nell'ultimo tentativo. Male invece Valtteri Bottas, relegato in quarta fila con l'8° tempo. Dunque situazione contraria rispetto al Bahrain: in pole c'è sempre re Lewis, ma questa volta saranno le Red Bull a potersi giocare la strategia delle due macchine contro una. Anche perché, mentre Lewis e Max partiranno con la gomma gialla più dura, Perez ha preferito qualificarsi in Q2 con la rossa, elemento che può sparigliare ulteriormente le carte in gara.

Ad approfittare del passaggio a vuoto di Bottas un ottimo Charles Leclerc, che piazza ancora una volta la propria Ferrari in seconda fila con 4° tempo anche grazie alla cancellazione del miglior tempo di Lando Norris (per le solite stucchevoli interpretazioni sui limiti della pista). Delusione invece per l'altra rossa di Carlos Sainz, eliminata in Q2 e in sesta fila con l'11° tempo. Male anche Vettel e Alonso, a loro volta eliminati in Q2 e battuti dai rispettivi compagni di team Stroll e Ocon. Peccato per il rookie giapponese Tsunoda, a muro alla Variante Alta nel primo tentativo della Q1 e dunque ultimo domani in griglia.

GRIGLIA DI PARTENZA

1 Lewis Hamilton Mercedes 1’14"411 2 Sergio Perez Red Bull-Honda 1’14"446 3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1’14"498 4 Charles Leclerc Ferrari 1’14"740 5 Pierre Gasly Alpha Tauri-Honda 1’14"790 6 Daniel Ricciardo McLaren 1’14"826 7 Lando Norris McLaren 1’14"875 8 Valtteri Bottas Mercedes 1’14"898 9 Esteban Ocon Alpine 1’15"210 10 Lance Stroll Aston Martin 1’15"176 11 Carlos Sainz Ferrari 1’15"199 12 George Russell Williams 1’15"261

MOMENTI CHIAVE

Tsunoda fuori in Q1 - Il giapponese paga l'inesperienza e va subito a sbattere in uscita dalla Variante Alta. Posteriore distrutto, bandiere rosse per alcuni minuti e ultimo posto in griglia.

Yuki Tsunoda abbandona la sua Alpha Tauri dopo l'incidente in Q1, GP Emilia Romagna, Getty Images Credit Foto Getty Images

Sainz, Alonso e Vettel fuori in Q2 - Al netto della competitività delle monoposto, fa rumore il confronto coi rispettivi compagni di squadra. Discorso valido soprattutto per Vettel e Alonso, in difficoltà rispetto ai giovanissimi compagni di squadra.

Norris, tempo cancellato in Q3 - Ha fatto discutere fin da venerdì la penalizzazione promessa a chi uscisse con tutte e quattro le ruote dal tracciato, specie alla Piratella dove non ci sono sabbia o erba. Un paradigma che ha portato per tutto il week end alla cancellazione di tempi creando confusione. In questo senso peccato per Lando Norris, che in Q3 era riuscito a staccare il miglior tempo in assoluto e dunque una sorta di pole position virtuale.

IL MIGLIORE

Lewis Hamilton (Mercedes) - La palma del migliore sarebbe potuta andare anche a Sergio Perez - davanti a Verstappen - o a Charles Leclerc, pervicacemente attaccato alla seconda fila con la sua Ferrari. Ma vista la velocità della Red Bull e le difficoltà di Bottas, è difficile non premiare il re delle pole positions.

Lewis Hamilton festeggia inginocchiandosi dopo la 99ª pole position in carriera in F1, Getty Images Credit Foto Getty Images

IL PEGGIORE

Valtteri Bottas (Mercedes) - La quarta fila con l'8° tempo, quando si guida una Mercedes e non si hanno particolari problemi, è risultato parecchio magro. E domenica non farà certo piacere a Toto Wolff vedere Hamilton braccato dalle Red Bull col finnico lontano e impossibilitato a dare una mano. Si ha l'impressione che con Verstappen finalmente pronto a sfidare le frecce d'argento, lui faccia volentieri un passo indietro.

LA STATISTICA

Detto della pole position numero 99, a Imola Lewis Hamilton fa segnare l'ennesimo primato: conquistare il miglior tempo in qualifica sul 30° circuito diverso.

Tradimenti e weekend dell'orrore: la storia del GP di Imola

