Domenica 24 luglio la F1 vivrà l’ennesimo capitolo di un intenso Mondiale 2022: quello del Gp di Francia sul circuito Paul Ricard. Un tracciato molto ampio, che nasconde però tante insidie legate al fatto che fra la pista vera e propria e le vie di fuga la differenza cromatica sia minima, anche perché non esistono muri o ghiaia ma solo larghissimi tratti di asfalto.

tanto criticati track limits che già in Austria sono stati un tema di dibattito. A prendere la parola in merito sulla questione sono stati: il team principal della Red Bull Christian Horner, il campione del mondo Max Verstappen e quel Mick Schumacher (Haas) che in Stiria si è dimostrato uno dei migliori Questo sta portando inevitabilmente a parlare deiche già in Austria sono stati un tema di dibattitoA prendere la parola in merito sulla questione sono stati: il team principal della Red Bullil campione del mondoe quel(Haas) che in Stiria si è dimostrato uno dei migliori centrando un meraviglioso sesto posto . Ecco i loro punti di vista.

La Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Lewis Hamilton sul circuito di Le Castellet, GP Francia 2021 Credit Foto Getty Images

Christian Horner: "Credo che il problema sia il fatto che la natura del circuito spinge i piloti a sfruttare al massimo i track limits. In Austria ci sono stati tanti piloti che ne hanno abusato durante il weekend. Per questo penso che in Francia il problema sarà accentuato ancora di più".

Max Verstappen: "Non ha nulla a che vedere con il nostro sport. Basta aggiungere un muro o mettere altra ghiaia. Solo così possiamo risolvere il problema".

Mick Schumacher: "Si tratta di un tema che deve essere ampiamente discusso. Dobbiamo capire su cosa possiamo intervenire".

