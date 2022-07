Mick Schumacher si è inserito fra i grandi protagonisti delle ultime due gare di F1 conquistando di una crescita del pilota e della monoposto, che, secondo i rumors raccolti nel paddock, potrebbe aver goduto delle nuove evoluzioni sulla parte ibrida del motore fornito da Ferrari. Dalle voci di un possibile taglio al miglior risultato della carriera.si è inserito fra i grandi protagonisti delle ultime due gare di F1 conquistando i suoi primi punti iridati. Il sesto posto raccolto in Austria ha confermato che l'ottava piazza con cui ha concluso il precedente GP di Silverstone non è stata frutto del caso. Ma, anzi,, che, secondo i rumors raccolti nel paddock, potrebbe aver goduto delle nuove evoluzioni sulla parte ibrida del motore fornito da Ferrari.

nell'interminabile duello con Lewis Hamilton, capace di beffarlo (ma con grande fatica) superarlo nelle prime fasi del GP, quando la sua Haas esprimeva grande velocità nel rettilineo, e ha poi mantenuto un buon passo costante che gli ha permesso di tenersi alle spalle un avversario talentuosissimo come Lando Norris e una serie di vecchi squali del circus, dal compagno di squadra Kevin Magnussen a Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Valtteri Bottas. La consacrazione è arrivata, capace di beffarlo (ma con grande fatica) nel finale della Sprint Race , ma poi imbrigliato a lungo in gara. Mick si è tolto la soddisfazione di, quando la sua Haas esprimeva grande velocità nel rettilineo, e ha poi mantenuto un buon passo costante che gli ha permesso di tenersi alle spalle un avversario talentuosissimo come Lando Norris e una serie di vecchi squali del circus, dal compagno di squadra Kevin Magnussen a Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Valtteri Bottas.

Mick è salito in quindicesima posizione nella classifica piloti con 12 punti e ha permesso alla Haas di operare il sorpasso sull'Alpha Tauri nel Mondiale costruttori. Il premio per il miglior weekend della carriera è meritatissimo: per la prima volta è stato votato driver of the day.

