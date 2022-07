GP d’Austria dall’esito meno scontato rispetto a quanto ci si possa immaginare. Per almeno due terzi il weekend ha sorriso alla Red Bull padrona di casa come da pronostico, in particolare al suo leader Max Verstappen che va a caccia del super hat-trick davanti ad una marea di tifosi orange dopo Charles Leclerc ha dato buoni segnali sul ritmo gara nella giornata precedente, dunque la musica potrebbe cambiare. Tuttavia, per sognare il colpaccio, il Cavallino Rampante deve ritrovare unità come nel primo scorcio di stagione: monoposto affidabile, piloti che collaborino tra di loro Si prospetta una gara deldall’esito meno scontato rispetto a quanto ci si possa immaginare. Per almeno due terzi il weekend ha sorriso alla Red Bull padrona di casa come da pronostico, in particolare al suo leaderche va a caccia del super hat-trick davanti ad una marea di tifosi orange dopo pole position sprint race dominata dal primo all’ultimo giro, accumulando qualche punticino in classifica piloti. Ma tutto si decide nei prossimi 71 giri: la Ferrari lo sa,ha dato buoni segnali sul ritmo gara nella giornata precedente, dunque la musica potrebbe cambiare. Tuttavia, per sognare il colpaccio, il Cavallino Rampante deve ritrovare unità come nel primo scorcio di stagione: monoposto affidabile, piloti che collaborino tra di loro senza infastidirsi a vicenda , ma soprattutto un muretto impeccabile. Interessante anche la lotta per il podio: dietro alle Ferrari scatta una Mercedes che sta tornando sempre più competitiva (Russell dalla quarta casella, Hamilton dall’ottava), oltre a Sergio Perez, autore di una gran rimonta nella sprint race (da tredicesimo a quinto).

La gara sul Red Bull Ring di Spielberg (Austria) prende il via alle ore 15.00, di seguito la DIRETTA SCRITTA per non perdersi nemmeno un istante.

14:30 - I numeri della Ferrari in Austria

Da quando il tracciato austriaco è rientrato nel calendario (2014), la Ferrari ha ottenuto ben sei podi ma ancora nessuna vittoria. Ci è arrivato vicinissimo Leclerc nel 2019, superato nelle tornate finali da Verstappen. L'ultimo podio, sempre per mano del monegasco, nel 2020. Verrà spezzata oggi la maledizione della rossa al Red Bull Ring?

14:25 - I numeri di Verstappen in Austria

Questo è uno dei tracciati preferiti del 25enne olandese: qui ha vinto quattro volte dal 2018, tra cui le ultime due gare disputate nella stagione precedente. Inoltre, al GP d'Austria 2021 Max ha realizzato il suo primo Grand Chelem della carriera (pole position, in testa dal primo all'ultimo giro e giro veloce). Il secondo "grande slam" in Formula 1 è arrivato a Imola, nel primo impegno in calendario con in mezzo una sprint race (anche quella vinta).

14:16 - Le polemiche sul pubblico

Il Red Bull Ring è feudo dell'olandese: nonostante non corra nella sua nazione, un'orda di fan accorre in Austria a fare il tifo per lui. Tuttavia, questi spettatori hanno mostrato un atteggiamento poco sportivo, in particolare durante l'incidente in qualifica di Lewis Hamilton . Il sette volte campione del mondo, acerrimo rivale di Verstappen nella lotta per il titolo la scorsa stagione, ha sentito le esultanze dopo l'impatto contro le barriere e si è lamentato di ciò.

In mattinata, F1 ha pubblicato sui social un comunicato in cui ribadisce di condannare atteggiamenti di questo tipo.

14:10 - Cosa ci ha lasciato la sprint race?

Verstappen è l'uomo da battere in Austria: questo è uno dei circuiti preferiti dell'olandese e il tracciato di casa della Red Bull, che finora ha dimostrato con il suo campione del mondo di avere una marcia in più. Ma sul passo gara la Ferrari non è da meno: nella seconda metà della sprint race Leclerc ha guadagnato qualcosa sul vincitore. Se dovesse affrontare una "gara pulita" (come dice il monegasco), potrebbe essere battaglia serrata per la vittoria, come eravamo abituati ad inizio stagione.

La griglia di partenza del GP Austria

1° VERSTAPPEN (RED BULL)

2° LECLERC (FERRARI)

3° SAINZ (FERRARI)

4° RUSSELL (MERCEDES)

5° PEREZ (RED BULL)

6° OCON (ALPINE)

7° MAGNUSSEN (HAAS)

8° HAMILTON (MERCEDES)

9° SCHUMACHER (HAAS)

10° NORRIS (MCLAREN)

11° RICCIARDO (MCLAREN)

12° STROLL (ASTON MARTIN)

13° ZHOU (ALFA ROMEO)

14° GASLY (ALPHA TAURI)

15° ALBON (WILLIAMS)

16° TSUNODA (ALPHA TAURI)

17° LATIFI (WILLIAMS)

18° VETTEL (ASTON MARTIN)

19° ALONSO (ALPINE)

PIT LANE: BOTTAS (ALFA ROMEO)

13:55 - Bottas parte dalla pit lane, Alonso dall'ultima fila

Diversi cambiamenti dell'ultimo momento in griglia di partenza, andiamo ad elencarli di seguito.

Valtteri Bottas sarebbe dovuto partire dall'ultima posizione per la sostituzione della power unit, ma i meccanici hanno deciso di montare anche una nuova ala posteriore e l'impostazione della sospensione. Perciò scatterà dalla pit lane

sarebbe dovuto partire dall'ultima posizione per la sostituzione della power unit, ma i meccanici hanno deciso di montare anche una nuova ala posteriore e l'impostazione della sospensione. Perciò scatterà Dopo i problemi di elettronica che gli hanno impedito di prendere parte alla sprint race, sulla monoposto di Fernando Alonso è stata montata la quinta power unit differente (e siamo ancora a metà campionato): partirà dal fondo della griglia

Nessuna penalità invece per l'altra Alpine di Esteban Ocon, che si era fermata a bordo pista subito dopo la bandiera a scacchi.

