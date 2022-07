Fernando Alonso sta disputando la sua 19esima stagione della carriera in F1 e, in occasione del GP di Francia, ha infranto un nuovo record. 18.672 giri completati nel circus, con sorpasso compiuto ai danni del precedente primato tenuto da Kimi Raikkonen durante Dal 2001 al 2022, con un paio di anni buchi.sta disputando la suadella carriera in F1 e, in occasione del GP di Francia, ha infranto un nuovo record. Il sesto posto finale alle spalle di Carlos Sainz gli ha permesso di toccare quota, con sorpasso compiuto ai danni del precedente primato tenuto dadurante la 12esima tornata sul circuito di Le Castellet

Con dieci gare ancora in calendario, Alonso avrà la chance di consolidare la sua leadership in questa speciale classifica e le ultime voci raccolte nel paddock sembrerebbero orientate nel dargli un'ulteriore occasione di macinare nuove migliaia di chilometri. Il rinnovo con la Alpine sembra infatti sempre più vicino, e Alonso, che festeggerà 41 anni la prossima settimana, avrà un'intera nuova stagione per ampliare il distacco sulla concorrenza.

