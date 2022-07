Max Verstappen su Red Bull fa suo il Gp di Francia al Paul Ricard e mette una seria ipoteca sul Mondiale 2022 di Formula 1. La Ferrari di Charles Leclerc quando il monegasco era al comando, facendo segnare un altro zero in classifica che ha un peso specifico non da poco, a metà stagione esatta, nella corsa al titolo iridato. Secondo un ottimo Lewis Hamilton su Mercedes, sul terzo gradino del podio il compagno George Russell, che brucia l'incolore Sergio Perez a 3 giri dal termine. La rimonta di Carlos Sainz, costretto a due pit stop e penalizzato di 5" per 'unsafe release' ai box, si ferma al 5° posto finale. su Red Bull fa suo il Gp di Francia al Paul Ricard e mette una seria ipoteca sul Mondiale 2022 di Formula 1. La Ferrari di è infatti finita nelle barriere dopo un testacoda quando il monegasco era al comando, facendo segnareche ha un peso specifico non da poco, a metà stagione esatta, nella corsa al titolo iridato. Secondo un ottimosu Mercedes, sul terzo gradino del podio il compagno, che brucia l'incolorea 3 giri dal termine. La rimonta di, costretto a due pit stop e penalizzato di 5" per 'unsafe release' ai box, si ferma al

L'esultanza di Max Verstappen al termine del Gp di Francia. Credit Foto Getty Images

LECLERC, ERRORE CHE PESA

Charles ha perso la sua F1-75 finendo nelle barriere. Nel decisivo mese di luglio, in cui Maranello non aveva margini d'errore per accorciare la classifica prima della sosta, un brutto colpo che rischia di segnare l'esito del Mondiale, contro un Verstappen che, al contrario, non sbaglia nulla. L'errore di Leclerc è arrivato al giro 18 , dopo che il monegasco aveva gestito più che bene la grande pressione portatagli in tutta la prima parte di gara dallo scatenato Verstappen, più a suo agio sulle gomme gialle medie rispetto al ferrarista. Una condizione opposta a quella del recente Gp d'Austria, che è risultata fatale quando Charles ha spinto al massimo per rispondere al pit stop dell'avversario: nel lungo curvone a destra dopo Signes,. Nel decisivo mese di luglio, in cui Maranello non aveva margini d'errore per accorciare la classifica prima della sosta, un brutto colpo che rischia di segnare l'esito del Mondiale, contro un Verstappen che, al contrario,

ORDINE D'ARRIVO

Max Verstappen Red Bull 1 Lewis Hamilton Mercedes +10:253 George Russell Mercedes +6:318 Sergio Perez Red Bull +0:618 Carlos Sainz Ferrari +12:217 Fernando Alonso Alpine +13:287 Lando Norris McLaren +8:181 Esteban Ocon Alpine +5:609 Daniel Ricciardo McLaren +2:940 Lance Stroll Aston Martin +0:977

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Leclerc tiene a bada Verstappen e conserva la testa della corsa, Hamilton scavalca subito Perez ed è 3°. Testacoda di Tsunoda nella chicane del Mistral, il giapponese dell'Alpha Tauri riparte ma scala in fondo al gruppo.

Giro 5/53 - Sainz inizia la risalita portandosi al 15° posto, Leclerc fatica a contenere gli attacchi di Max Verstappen, visibilmente più veloce. Perez non riesce ad attaccare Hamilton.

Giro 13/53 - Sainz entra in zona punti, col sorpasso a Vettel è 10°, davanti Verstappen continua a mettere grande pressione su Leclerc, in difficoltà sulle gomme medie.

Giro 16/53 - Verstappen prova l'undercut entrando ai box a montare gomme dure, Leclerc resta fuori tentando di allungare lo stint.

Giro 18/53 - Leclerc spinge per rientrare a sua volta ai box e cambiare gomme, ma nel lungo curvone a destra dopo la piega di Signes perde la sua Ferrari, che va in testacoda da sovrasterzo e finisce poi contro le barriere con l'anteriore. La macchina non sembra pesantemente danneggiata, ma il monegasco non riesce ad inserire la retromarcia e la sua gara finisce lì.

Giro 19/53 - L'incidente di Leclerc innesca una safety car che porta tutti al pit stop, al rientro in pista Verstappen è in testa davanti a Hamilton, Perez e Russell. Sainz è 9°, e a causa di un 'unsafe release' nel pit stop si becca 5" di penalità.

Giro 30/53 - Dopo aver allungato su Hamilton a suon di giri veloci, Verstappen entra in modalità gestione della gomma. Carlos Sainz, l'unico fra i primi con gomme medie, riprende Russell e Perez e supera l'inglese con un grande attacco all'esterno a Signes.

Giro 42/53 - Sainz supera anche Perez dopo un entusiasmante duello prolungato, ma deve poi rientrare ai box per una seconda sosta e per smarcare la penalità. Al rientro in pista è nuovamente 9°.

Giro 48/53 - Sainz risale superando anche Alonso e si riporta in 5^ posizione. Si infiamma la sfida per il 3° posto fra Perez e Russell, che lo attacca deciso.

Giro 50/53 - Virtual safety car per lo stop dell'Alfa Romeo di Zhou. Alla ripartenza Perez è esitante, e Russell lo infila prendendosi la 3^ posizione, difendendola poi col coltello tra i denti negli ultimi 3 giri. Sainz chiude 5°.

I TOP

Max Verstappen (Red Bull) - Se Charles Leclerc incappa in qualche errore, Max non sbaglia nulla. E la stessa freddezza con cui affronta i corpo a corpo col ferrarista, che sia in attacco o in difesa, terstimonia di una maturità totale dopo il titolo 2021.

Lewis Hamilton (Mercedes) - Da due o tre gare, oltre a salire sul podio, si è rimesso davanti al problematico compagno George Russell. I primi veri miglioramenti sulla Mercedes lo hanno evidentemente ingolosito.

Carlos Sainz (Ferrari) - ha fatto tutto ciò che poteva, dalla scia offerta perfettamente a Leclerc in qualifica alla rimonta in gara, condita da due grandi sorpassi su Russell e Perez.

I FLOP

Charles Leclerc (Ferrari) - Talento da vendere, manca ancora qualche step a livello di esperienza e sangue freddo. L'errore ci sta, ma come detto pesa.

Sergio Perez (Red Bull) - Lontano dagli altri tre nelle libere e in qualifica, incolore in gara, bruciato nel finale da George Russell. Week end grigio scuro.

Mick Schumacher (Haas) - Questa volta toppa tutto: dalla qualifica, dove esce in Q1 per aver superato i famigerati track limits, alla gara, dove finisce in fondo al gruppo per un contatto con Zhou, sebbene le responsabilità siano più del cinese che sue.

