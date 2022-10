Formula 1

FORMULA 1- Senna vs Prost, numeri e curiosità: il GP del Giappone in 2'

FORMULA 1 - Domenica 9 ottobre alle ore 7:00 va in scena il GP del Giappone, sul circuito di Suzuka, che torna dopo tre anni di assenza: la Mercedes ha una serie aperta di sei vittorie consecutive, anche se difficilmente riuscirà a continuare la propria striscia. In palio anche l'assegnazione del titolo piloti: Verstappen lo raggiungerà già in questo weekend?

00:02:34, 12 minuti fa