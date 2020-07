Ferrari, Vettel: "Una giornata disastrosa, dobbiamo migliorare"

Dal nostro partner OAsport.it

Giornata assolutamente da cancellare quella odierna per Sebastian Vettel, costretto a girare sostanzialmente per appena 30 minuti sulle 3 ore totali a disposizione nell’arco delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, quarta tappa stagionale del Mondiale di F1. Il tedesco della Ferrari ha saltato completamente le FP1 mattutine a causa di un problema all’intercooler (sistema di refrigerazione del motore) della sua SF1000, mentre al pomeriggio è stato a lungo fermo ai box in seguito alla sostituzione della pedaliera. Il quattro volte campione iridato ha così dovuto concentrare in appena mezz’ora il programma di lavoro dell’intero venerdì, completando un solo giro lanciato di rilievo con gomme rosse in 1’28”869 valevole per il 18° posto.

GP Gran Bretagna Seconde libere: Lance Stroll in testa, Leclerc quarto, Vettel terzultimo con altri problemi DA 4 ORE

"È stata una giornata disastrosa - dichiara il nativo di Heppenheim al termine della sua giornata di lavoro ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo avuto un problema con il pedale del freno e mi sono dovuto fermare per fissarlo. È stato difficile trovare il ritmo, nel complesso abbiamo qualcosa da imparare in vista di domani. Dobbiamo migliorare la macchina e poi vedremo domani a che punto siamo". La scuderia di Maranello dovrà trovare un compromesso nel set-up per essere competitivi sia in qualifica che in gara, mentre quest’oggi l’assetto scarico delle Rosse ha provocato delle grandissime difficoltà nella gestione delle gomme sui long-run.

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP Gran Bretagna Ferrari, rivoluzione a metà. Ma nel 2021 potrà intervenire solo sul cambio IERI A 16:35