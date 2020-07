Sergio Perez of Mexico and Racing Point looks on during practice for the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 17, 2020 in Budapest, Hungary.

Sergio Perez è risultato positivo al secondo tampone dopo che il primo aveva dato un esito incerto e non potrà partecipare al GP di Silverstone, in Gran Bretagna, in programma domenica 2 agosto. Il pilota della Racing Point si era già messo in autoisolamento dopo il risultato dubbio del primo test.

Anche la Formula 1 deve fare i conti con il primo caso di positività al coronavirus tra i piloti impegnati nel Mondiale: Sergio Perez, driver della Racing Point, non prenderà parte al GP di Silverstone, in Gran Bretagna. Nel primo pomeriggio era arrivata la notizia dell'esito incerto del tampone cui piloti e staff devono sottoporsi prima del weekend di gare: Perez si era già messo in auto-isolamento e non aveva partecipato al tradizionale incontro con i media pre-gara in attesa del risultato del test di controllo, arrivato in prima serata.

La Racing Point comunica che Perez è comunque in buone condizioni fisiche ed è atteso a tornare in pista appena possibile una volta negativizzato, così da garantire la piena sicurezza delle altre persone presenti nel paddock. La scuderia britannica schiererà nel GP di casa Lance Stroll e un secondo pilota ancora da confermare.

Perez sta vivendo un ottimo inizio stagionale che lo ha visto andare a punti in tutti i GP precedenti, con i due sesti posti raccolti nel doppio appuntamento sul Red Bull Ring in Austria e il settimo in Ungheria. I suoi risultati combinati con quelli di Lance Stroll hanno portato la Racing Point al quarto posto nella classifica costruttori, a un solo punto di distanza dalla McLaren.

