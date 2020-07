Max Verstappen of the Netherlands driving the (33) Aston Martin Red Bull Racing RB16 on track during practice for the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone on July 31, 2020 in Northampton, England.

Max Verstappen guida la prima sessione di prove libere del GP di Silverstone, piazzando la sua Red Bull davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Racing Point di Lance Stroll. Charles Leclerc firma il quinto tempo alle spalle di Alexander Albon, mentre Sebastian Vettel non riesce a raccogliere un tempo utile per un problema sua monoposto.

Il secondo posto difeso con i denti sull'Hungaroring ha garantito una buona dose di fiducia per Max Verstappen, autore del miglior giro nella prima sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna. Il pilota della Red Bull ha chiuso in 1:27.422 con gomma soft, piazzandosi davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton (+0.474) e alla Racing Point di Lance Stroll (+0.582), capace di confermare la bontà della macchina (che sarà però processata dopo questo weekend per il reclamo sporto da Renault in Stiria) e il suo ottimo momento di forma, che lo vede reduce dal quarto posto in Ungheria.

Charles Leclerc infila la sua Ferrari al quinto posto, alle spalle dell'altra Red Bull di Alex Albon: il monegasco ha fermato il cronometro a otto decimi di distanza da Verstappen ma indossando gomma gialla, dati che riaccendono un po' di speranza dopo la pessima domenica di Budapest. Mattinata persa, invece, per Sebastian Vettel, che non è potuto scendere in pista per un problema al sistema intercooler: i meccanici Ferrari hanno smontato la macchina per poterla riparare e permettere al pilota tedesco di girare nella seconda sessione.

Chiudono la Top 10 la Mercedes di Valtteri Bottas, sesto a +1.097 da Verstappen (gomma bianca) e apparso in netto calo rispetto all'ottimo inizio stagionale, le Renault di Esteban Ocon (+1.137) e Daniel Ricciardo (+1.153), la Racing Point di Nico Hulkenberg (+1.170) e l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat (+1.446). Hulkenberg è il pilota scelto dalla Racing Point per rimpiazzare Sergio Perez, in isolamento per essere risultato positivo al coronavirus dopo il tampone effettuato nella serata di giovedì 30 luglio. Il tedesco è un ex della scuderia britannica (ha corso tra il 2012 e il 2016 quando era ancora Force India prima di trasferirsi in Renault) e conosce bene l'ambiente: era rimasto senza sedile in F1 dopo la scorsa stagione ma si stava preparando per correre al Nurburgring con le GT.

La Top 10 della prima sessione di prove libere del GP di Silverstone

# Pilota Scuderia Tempo Gomma 1. Max Verstappen Red Bull 1:27.422 S 2. Lewis Hamilton Mercedes +0.474 M 3. Lance Stroll Racing Point +0.582 M 4. Alexander Albon Red Bull +0.707 S 5. Charles Leclerc Ferrari +0.799 M 6. Valtteri Bottas Mercedes +1.097 H 7. Esteban Ocon Renault +1.137 M 8. Daniel Ricciardo Renault +1.153 M 9. Nico Hulkenberg Racing Point +1.170 M 10. Daniil Kvyat Alpha Tauri +1.446 S

