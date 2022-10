Ferrari che proprio non è riuscita a sviluppare il suo potenziale in questo week end messicano. Già nel day 1 era andato tutto male con Leclerc e Sainz non solo pagavano secondi importanti sulle Red Bull, ma anche sulle Mercedes che in questo GP si sono riscattate (Mattia Binotto. È unache proprio non è riuscita a sviluppare il suo potenziale in questo week end messicano. Già nel day 1 era andato tutto male con l'incidente a muro di Leclerc , ma le prestazioni delle due Ferrari sono stante molto al di sotto delle aspettative.non solo pagavano secondi importanti sulle Red Bull, ma anche sulle Mercedes che in questo GP si sono riscattate ( ferraristi solo quinti e sesti ). Cosa è successo? Non sa darsi spiegazioni il Team Principal

Le parole di Binotto

Non abbiamo spiegazioni così chiare su quello che non è andato. Abbiamo fatto molta fatica nel week end e queste gare, un po’ come era accaduto a Spa. Sono utili per capire i nostri limiti. Non ha funzionato nulla e il bilanciamento della macchina non è stato quello migliore. Mi auguro di vedere una Ferrari più competitiva e lavoreremo per questo. Cambieremo la Power Unit sulla monoposto di Sainz? Non è escluso. [Mattia Binotto a Sky Sport]

