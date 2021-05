Montecarlo è andata in scena anche la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Piloti e team hanno quindi potuto affinare gli assetti in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domenica, soprattutto perché si è potuto girare sull’asciutto. Quasi tutti hanno montato mescola morbida sin dalle prime fasi, con l’unica eccezione di Sergio Perez, che è stato il solo tra i big a inanellare una serie di tornate con le medie prima di passare a sua volta alle soft. seconda e terza posizione, pagando rispettivamente 47 e 258 millesimi a Max Verstappen, autore del miglior tempo. Sulle strade diè andata in scena anche lae ultima sessione di prove libere del, quinto atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Piloti e team hanno quindi potutoin vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domenica, soprattutto perché si è potuto girare sull’. Quasi tutti hanno montatosin dalle prime fasi, con l’unica eccezione di Sergio Perez, che è stato il solo tra i big a inanellare una serie di tornate con le medie prima di passare a sua volta alle soft. La Ferrari ha ribadito la propria competitività già espressa nella giornata di giovedì. Carlos Sainz Charles Leclerc si sono infatti attestati inposizione, pagando rispettivamente 47 e 258 millesimi a Max, autore del miglior tempo.

In affanno, rispetto alle abitudini, le Mercedes. Valtteri Bottas non è andato oltre la quarta prestazione cronometrica, lasciando sul piatto quasi mezzo secondo a Verstappen. Ancora peggio ha fatto Lewis Hamilton, che si è dovuto accontentare del settimo posto a più di sette decimi dal rivale per il titolo. Fra le due Frecce Nere si sono infilati anche il già citato Perez (quinto) e la McLaren di Lando Norris (sesto), ancora una volta decisamente più competitivo del compagno di squadra Daniel Ricciardo, mestamente tredicesimo.

Buona conferma anche per quanto riguarda le Alfa Romeo, poiché Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi sono rimasti a centro gruppo, realizzando l’ottava e l’undicesima performance. Al contempo, sembrerebbe essere ribadita la difficoltà dell’Alpine, poiché Fernando Alonso ed Esteban Ocon non sono andati oltre la quindicesima e la ventesima piazza.

F1, GP MONACO 2021 – CLASSIFICA FP3

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:11.294 2

2 Carlos Sainz Ferrari +0.047 4

3 Charles Leclerc Ferrari +0.258 5

4 Valtteri Bottas Mercedes +0.471 3

5 Sergio Perez Red Bull Racing +0.523 3

6 Lando Norris McLaren +0.694 4

7 Lewis Hamilton Mercedes +0.726 3

8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing +1.004 3

9 Pierre Gasly AlphaTauri +1.063 4

10 Sebastian Vettel Aston Martin +1.243 3

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing +1.245 3

12 Lance Stroll Aston Martin +1.406 3

13 Daniel Ricciardo McLaren +1.665 3

14 Mick Schumacher Haas F1 Team +1.845 3

15 Fernando Alonso Alpine +2.035 3

16 Nikita Mazepin Haas F1 Team +2.096 3

17 George Russell Williams +2.153 5

18 Nicholas Latifi Williams +2.181 2

19 Yuki Tsunoda AlphaTauri +2.228 3

20 Esteban Ocon Alpine +2.320 2

