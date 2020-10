Charles Leclerc, Ferrari (4° posto)

"Il mio obiettivo era la quinta posizione, ieri speravo di poter lottare per questo piazzamento. Quindi essere arrivati quarti è meglio ancora. Ho fatto veramente tantissima faticata all’inizio, perché non mi aspettavo una partenza così difficile, le gomme non erano in temperatura e per di più pioveva. Non c’era tanta acqua, però è stata sufficiente per mandare in crisi l’aderenza. Sono stato paziente e quando finalmente gli pneumatici sono entrati in temperatura, sono stato in grado di spingere e di recuperare tutte le posizioni che avevo perso. È stata una gara molto positiva, penso che si tratti di un risultato importantissimo per la fiducia, mia e del team. Era da diversi Gran Premi che facevamo bene in qualifica, mentre ci trovavamo in difficoltà in gara. Oggi, invece, siamo riusciti a confermare anche la domenica quando di buono è stato fatto al sabato. Si tratta quindi di un passo avanti molto incoraggiante. La Ferrari sta facendo un grandissimo lavoro e, portando una serie di piccoli aggiornamenti in ognuna delle ultime quattro gare, credo si sia riusciti a fare un po’ la differenza. È chiaro che tutti i tifosi vorrebbero una rivoluzione sulla vettura affinché si possa tornare a lottare subito per la vittoria, ma questo non succederà in tempi brevi. Quindi va bene così, sono contentissimo di come sta lavorando la squadra”.

Lewis Hamilton, Mercedes (1° posto)

"Grazie a tutti. Devo tutto ai ragazzi in fabbrica ed in pista per il loro lavoro fantastico. Ogni giorno, ogni anno spingono l’asticella più su e sono grato di quello che hanno fatto, grazie alla Petronas e a tutti i nostri sponsor per il supporto che ci danno. Tutto questo è fonte di ispirazione, non. avevo mai vissuto questa collaborazione. Le temperature hanno giocato un ruolo fondamentale: hanno detto avrebbe piovuto dopo il via, in curva 7 ho avuto un sovrasterzo impressionante, potevo difendermi da Vallteri (Bottas ndr.) e ho reagito. Ho avuto un crampo al polpaccio destro, ho dovuto alzare il pedale in rettilineo ma sono riuscito ad arrivare in fondo, bisogna stringere i denti, potevo solo sognare di arrivare a questo traguardo. Quando ho scelto di entrare in questo team non avrei potuto immaginare tutto questo, ogni giorno lavoriamo insieme verso una sola direzione. oggi c’è qui mio padre. Ci vorrà del tempo per capire quello che sono riuscito a fare, mi sto godendo questo momento ma fatico a trovare le parole in questo momento".

Valterri Bottas, Mercedes (2° posto)

“Il primo giro è stato molto buono, c’era un po’ di pioggerellina che ha reso la situazione insidiosa. Infatti le auto con gomma soft dietro di me avevano un certo vantaggio, ma sono riuscito a stare davanti. Però poi onestamente dopo i primi giri non avevo passo e non so perché. Il sorpasso di Lewis? Ho cercato di difendermi, ma lui era troppo veloce. Ho spinto al massimo, ma non riuscivo ad andare meglio di quanto ho fatto. Come mai non mi sono state montate le gomme soft nel finale nonostante le avessi chieste al team? Diciamo che avrei dovuto allungare ulteriormente il primo stint per poterle utilizzare, ma comunque non sarebbe cambiato nulla”.

Max Verstappen, Red Bull (3° posto)

“Sinceramente al via non avevo aderenza. Ho provato a stare lontano dai guai nelle primissime fasi, ma è arrivato comunque il contatto con Sergio Perez che non mi ha dato abbastanza spazio. Mi sono toccato con lui e ho avuto qualche problema, quindi è arrivata anche la pioggia a scombinare i piani, ma fortunatamente dopo qualche istante è stato tutto ok. Ad ogni modo non ho avuto grip per tutta la prima fase, ho cercato di fare la mia gara e sono arrivato terzo senza problemi anche perchè il gap nei confronti delle Mercedes era troppo ampio”.

