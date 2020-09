Si sono chiuse con un Charles Leclerc davvero furioso le qualifiche del Gran Premio di Russia 2020 di Formula Uno . Il monegasco, infatti, è stato suo malgrado coinvolto nella bagarre degli ultimi 2:15 della Q2. Dopo la bandiera rossa provocata dall’incidente di Sebastian Vettel , infatti, il pilota della Ferrari non ha avuto modo di comporre un giro lanciato nel suo ultimo disperato tentativo, sia per il traffico presente in pista, sia perchè, a quanto pare, c’è stata qualche incomprensione tra team e pilota. La sua uscita della SF1000, particolarmente furente, non è certo una immagine usuale per il pilota di punta della Rossa di Maranello che nel post gara non nasconde la sua amarezza e frustrazione.

"Quello che è successo è ancora troppo fresco, per cui meglio che mi calmi e inizi a pensare a domani. Prospettive per la gara? Non tutto è perduto, la gara è domani ed i punti saranno in palio in quella occasione, non oggi per fortuna. Sono davvero dispiaciuto per la situazione. Non ho guidato bene fino all’avvio delle qualifiche. Nelle prove libere non mi sentivo a mio agio, invece sin dalla Q1 ho capito che la fiducia stava crescendo. Il ritmo era quello giusto, peccato però che tra bandiera rossa e caos finale non ho potuto esprimere davvero il mio reale potenziale. Partire 11esimo non è quello che sognavo. Penso proprio che fosse meglio essere ottavo in griglia senza la possibilità di scegliere gli pneumatici".