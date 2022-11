La Formula 1 si avvicina velocemente verso il suo finale di stagione. Il Circus va in Brasile per la grande classica carioca di Interlagos vicino San Paolo, penultimo atto del mondiale 2022. Per i campionati i giochi sono fatti da tempo , con Verstappen e Red Bull campioni del mondo piloti e costruttori. C'è da decidere i vicecampioni: nella classifica piloti la lotta è tra Perez e Leclerc con il messicano avanti cinque lunghezze, mentre nel mondiale a squadre la Ferrari è avanti 40 punti su una Mercedes in grande ripresa. Staremo a vedere cosa accadrà in Brasile dove ci sarà l'ultima sprint race di questa stagione. Per cui qualifiche vere il venerdì sera, gara spint il sabato. Orari in prima serata, diretta su SKY e differita su TV8.

Programma GP del Brasile

Venerdì 11 novembre

Prove Libere 1: ore 16:30 - 17:30

Qualifiche: ore 20:00 - 21:00

Sabato 12 novembre

Prove Libere 2: ore 16:30 - 17:30

Sprint Race: ore 20:30

Domenica 13 novembre

Gara: ore 19:00

GP del Brasile in tv: la gara in diretta su Sky, in differita TV8

L'intero weekend del GP del Brasile sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gare saranno trasmesse in differita in chiaro su TV8 alle 21.30.

Palinsesto TV8

Sabato 12 novembre Qualifiche: ore 19:45, Sprint Race: ore 21:30

Domenica 13 novembre Gara: ore 21:30

GP del Brasile in Live-Streaming

Il GP del Brasile sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

