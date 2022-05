Le dichiarazioni dei piloti al termine delle sessioni di libere del Gp di Spagna. Charles Leclerc il più veloce , bene anche le Mercedes di Russell e Hamilton poco distanti. Carlos Sainz al quarto posto davanti a Verstappen.

Charles Leclerc (Ferrari - P1)

Ad

"C’è tanto lavoro da fare. Abbiamo dimostrato di essere molto veloci sul giro da qualifica, ma sul passo è stato molto difficile. Non sono preoccupato ma dobbiamo trovare la soluzione e fare meglio sicuramente. Le gomme su un solo giro da qualifica si sono comportate bene, poi nelle secondo libere qualcosa non ha funzionato. Dobbiamo trovare la soluzione stasera".

GP Spagna F1, GP di Spagna 2022: programma, orari, quando e dove vederlo 16/05/2022 A 12:35

George Russell (Mercedes - P2)

"Sinceramente non saprei valutare con esattezza i riscontri di oggi. Anche a Miami eravamo stati veloci il venerdì, poi abbiamo visto cosa è accaduto. La vettura sta reagendo diversamente: non abbiamo il porpoising in rettilineo, ma in curva. Dobbiamo analizzare i dati, sul passo gara la Red Bull è davanti a tutti"

George Russell, Mercedes Credit Foto Getty Images

Lewis Hamilton (Mercedes - P3)

"Sono super felice dei progressi fatti e voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno lavorato in fabbrica in queste settimane. Non siamo la squadra più veloce, ma siamo sulla buona strada. Per la prima volta non abbiamo porpoising in rettilineo, non lo abbiamo superato del tutto ma va molto meglio. Sono soddisfatto degli aggiornamenti, ora dobbiamo analizzare i dati per estrarre il massimo dalla vettura. Penso che potremo ottenere una posizione ancora migliore per domani e spero di lottare con i ragazzi davanti."

Carlos Sainz (Ferrari - P4)

"Gli aggiornamenti hanno funzionato, sono felice per quello, abbiamo trovato anche più prestazione ma allo stesso tempo in FP2 siamo stati più lenti e quindi dobbiamo ritrovare il feeling che avevamo stamattina. Qui rispetto ai test sono tutti più veloci e questo rende tutto più interessante".

Max Verstappen (Red Bull - P5)

"Difficile trovare il giusto bilanciamento, considerando anche il caldo. I long-run sembravano buoni. Sono contento di questo, ma dobbiamo trovare un compromesso, perché sul giro secco abbiamo del lavoro da fare. Qui è dura per le gomme, in termini di bilanciamento non siamo ancora del tutto soddisfatti. Mercedes davanti a noi? Ho la mia tabella dei tempi, lo vedo, abbiamo solo del lavoro da fare sul giro singolo".

Christian Horner e Max Verstappen, Red Bull Credit Foto Getty Images

Sergio Perez (Red Bull - P7)

"Sicuramente abbiamo vissuto una sessione molto veloce nella quale bisognava subito prendere il giusto ritmo, anche perché il degrado gomme è stato un fattore molto importante. Non era facile mettere insieme due giri consecutivi alla stessa velocità. La pista ti concede un solo giro alla volta ed è fondamentale trovare il bilanciamento perfetto".

Hamilton: "Io spesso unica persona di colore in F1, perchè?"

GP Emilia Romagna L'errore di Leclerc a Imola: avrebbe dovuto pensare al Mondiale? 25/04/2022 A 07:38