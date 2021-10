Charles Leclerc commenta così il quarto posto ottenuto nel Gran Premio degli Stati Uniti: "Avevo un po' di noia durante la gara, ma ho provato a dare il massimo e vedevo il 3° posto - dice il pilota monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky -. Perez non andava via, era più veloce di noi solo nel primo stint. Ero motovato a bestia per raggiungerlo, non ce l'abbiamo fatta. Peccato ma dobbiamo dire grazie agli ingegneri per gli sviluppi, perché ci hanno fatto fare un passo in avanti per questa stagione e anche per il futuro: è stata una delle migliori gare dell'anno, anche se non possiamo esaltarci per un 4° posto".

Binotto: "Bellissima gara di Leclerc, peccato per Sainz"

Questa invece l'analisi di Mattia Binotto, team principal della scuderia di Maranello: "Leclerc ha sicuramente disputato una bellissima gara. Ha avuto sempre un buon ritmo, non ha commesso sbavature, ha potuto spingere e, anzi, in alcuni momenti era veloce come i primi della classe. A occhio e croce è una delle gare nelle quali abbiamo chiuso più vicino al podio. Senza dubbio siamo cresciuti grazie alla nuova Power Unit. Sainz? Peccato per Carlos. Vedendo come è andato Leclerc sono convinto che anche lui avesse il medesimo potenziale. A differenza del compagno è scattato al via con le gomme rosse ma, stranamente, non ne ha sfruttato l’extra-grip. Non è stato in grado di guadagnare posizioni e, a quel punto, la sua gara si è complicata. Nonostante questo ha gestito bene tutto, ha avuto ritmo e, dopo il pit stop, ha anche sopravanzato Lando Norris. Nel complesso ha guidato bene, poi purtroppo il secondo cambio gomme gli è costato caro con la perdita di qualche secondo proprio quando volevamo l’undercut”.

