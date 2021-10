Max Verstappen vince il Gp degli Stati Uniti ad Austin e prova a mettere una seria ipoteca sul Mondiale 2021 di Formula 1. L'olandese ha battuto Lewis Hamilton su una pista teoricamente pro Mercedes, allungando ulteriormente in classifica dove ora ha un vantaggio di 13 punti. Hamilton ha provato ad insidiare il primato del pilota Red Bull neutralizzandone la pole position, con un ottimo spunto in partenza e l'attacco vincente in curva 1. Ma la RB16B ha avuto più ritmo fin dalle primissime fasi, ed ha sfruttato la prima sosta ai box per passare davanti e costruirsi la vittoria, anche se il secondo pit stop troppo anticipato ha finito per complicare i piani del box di Chris Horner. Terzo Perez, poi la Ferrari di Leclerc. Sttimo posto per l'altra rossa di Sainz. Gara tiratissima fra i primi due e divertente dietro, dove non sono mancati i duelli.

ORDINE D'ARRIVO

1 Max Verstappen Red Bull 1:34:36.552 2 Lewis Hamilton Mercedes +1.333 3 Sergio Perez Red Bull +42.223 4 Charles Leclerc Ferrari +52.246 5 Daniel Ricciardo McLaren +1:16.854 6 Valtteri Bottas Mercerdes +1:20.128 7 Carlos Sainz Ferrari +1:23.545 8 Lando Norris McLaren +1:24.395 9 Yuki Tsunoda Alpha Tauri + 1 giro 10 Sebastian Vettel Aston Martin + 1 giro

GP Stati Uniti Verstappen: "1ª fila con Lewis? È quello che vuole la gente" 15 ORE FA

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Hamilton ha uno spunto migliore di Verstappen, che se ne rende subito conto e prova a chiudere. L'inglese tiene però l'interno ed è davanti in curva 1, dove l'olandese arriva anche leggermente lungo. Pole sfumata per la Red Bull.

Giro 11/56 - Verstappen ha più ritmo, resta per 10 giri letteralmente negli scarichi di Hamilton poi rompe gli indugi e decide di fermarsi per primo, montando gomme dure. Mercedes reagisce tre giri dopo, e l'olandese si ritrova in testa con 8" di vantaggio nel secondo stint di gara.

Giro 20/56 - Su gomme dure le Red Bull sembrano più in difficoltà rispetto allo stint sulle gialle, Hamilton rosicchia decimi a Verstappen fino a portarsi a meno di quattro secondi. Perez perde il contatto dai primi due, Leclerc gestisce senza patemi il 4° posto.

Giro 30/56 - Con sorprendente anticipo Verstappen entra ai box per montare gomme dure nuove per arrivare in fondo, Hamilton scommette sulla strategia contraria: allunga per altri 16 giri il suo stint e conta di avere gomme fresche nel finale.

Giro 40/56 - Con l'ultimo set di gomme, Hamilton sfrutta la sosta ritardata e recupera decimi su decimi a Verstappen, portandosi a poco più di due secondi a 10 giri dalla bandiera a scacchi.

Ultimi 5 giri - Hamilton arriva fino a un secondo e mezzo da Verstappen ma non ha margine per attaccarlo, arrendendosi infine al 2° posto. Sainz, con macchina leggermente danneggiata da un contatto, scivola fino al 7° posto. Ottimo 4° Leclerc con oltre 20" su Ricciardo, 5°. Raikkonen su Alfa Romeo-Sauber getta alle ortiche il possibile 10° posto con un testacoda nel finale.

Seguono aggiornamenti!

Da Lauda a Grosjean, gli incidenti miracolosi della F1

GP Stati Uniti Verstappen pole al fotofinish su Hamilton (2°). Leclerc in 2ª fila IERI A 20:54