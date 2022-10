Dopo una settimana di pausa e tantissime chiacchiere dovuti a budget cap e agli ennesimi problemi di casa FIA , torna a gareggiare la Formula 1 e lo fa negli States. Nel weekend ci sarà il Gran Premio di Austin in Texas, pista bellissima, lunghissima e fantastica, perfetta per questa nuova tipologia di vetture 2022. Verstappen arriva negli USA da ormai campione del mondo e quindi ora non ha più pensieri di qualche tipo nella generale. La lotta quindi è per il secondo posto, con Red Bull che ha già detto che la piazza d'onore di Perez è il nuovo obiettivo . Il messicano è davanti di un punto a Leclerc, tutto è assolutamente in ballo. Interessante vedere cosa potrà fare la Rossa su questa pista dopo la prestazione non fantastica a Suzuka sotto la pioggia. Orari serali, qualifica addirittura a mezzanotte tra sabato e domenica, mentre la gara sarà domenica in prima serata.

Programma GP degli Stati Uniti

Venerdì 21 ottobre

Prove Libere 1: ore 21:00 - 22:00

Prove Libere 2: ore 00:00 - 01:30

Sabato 22 ottobre

Prove Libere 3: ore 21:00 - 22:00

Qualifiche: ore 00:00 - 01:00

Domenica 23 ottobre

Gara: ore 21:00 - 23:00

GP degli Stati Uniti in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP degli Stati Uniti sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta anche in chiaro su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre). Qualifiche ore 24, gara ore 21.

Palinsesto di TV8

Sabato 22 ottobre: Qualifiche: ore 00:00 - 01:00

Domenica 23 ottobre: Gara: ore 21:00 - 23:00

GP degli Stati Uniti in Live-Streaming

Il GP degli Stati Uniti sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

