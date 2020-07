Ferrari, Vettel: "Bello tornare subito in pista", Leclerc: "In Ungheria vietato fare errori"

Dal nostro partner OAsport.it

Pronto a voltare pagina Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, reduce dal negativo GP di Stiria (colpito dal proprio compagno di squadra in curva-3), ha voglia di concentrarsi nel prossimo weekend del Mondiale 2020 di F1 che si terrà sul tracciato dell’Hungaroring (Ungheria). Un circuito dalle caratteristiche completamente diverse da quello di Spielberg (Austria): se infatti nei primi due round l’assetto scelto era di medio-basso carico aerodinamico, in questo caso sarà necessaria una monoposto dotata di tanto downforce per fare la differenza. La SF1000, da questo punto di vista, non ha dato risposte confortanti, ma la speranza è che la scuderia di Maranello sappia quantomeno minimizzare i difetti della vettura sul layout ungherese.

Il pensiero del tedesco al sito della Ferrari.

Dopo l’esito negativo della gara della scorsa settimana a Spielberg è bello avere la possibilità di risalire subito in macchina e tornare in pista. L’Hungaroring è un tracciato che sottopone i piloti a un discreto sforzo fisico, perché sono pochissimi i tratti nei quali è possibile rilassarsi. Le curve infatti sono tantissime e di solito quando si disputa il Gran Premio le condizioni atmosferiche presentano giornate molto calde. Questa tradizionalmente è anche una pista sulla quale accorrono molti tifosi della Ferrari e tantissimi dalla Germania, sarà molto strano non vedere il loro supporto dalle tribune

LeClerc vuole il'immediato riscatto

Il monegasco Charles Leclerc deve assolutamente dimenticare il secondo round del Mondiale 2020 di F1. L’incidente alla curva-3 del primo giro del GP di Stiria ha letteralmente cancellato tutto quello che di buono aveva fatto all’esordio. Per questo il 22enne del Principato non sta nella pelle e ha voglia di calarsi nell’abitacolo della SF1000 per spingere il più possibile e cercare di riscattarsi dopo quanto è accaduto.

Il pensiero del monegascoal sito della Ferrari.

Non vedo l’ora di tornare in macchina. L’Hungaroring mi piace perché è un tracciato estremamente tecnico con diversi punti nei quali un eventuale errore può essere pagato a caro prezzo in termini di tempo sul giro. Per questo, specie in qualifica, è vitale non commettere errori per mettere insieme il tentativo perfetto. Budapest è una delle mie tappe preferite nel calendario, perché la città è splendida e i tifosi sono molto appassionati. In questa edizione non li potremo avere sugli spalti ma ci seguiranno da casa e spero di poterli far divertire

