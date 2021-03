Nuova vita per Jenson Button. Il 41enne ex pilota britannico, che nel 2009 vinse il Mondiale di Formula 1, è diventato socio della carrozzeria Radford, una delle più celebri e antiche al mondo, nota soprattutto per la sua attività di assistenza sui principali marchi britannici come Aston Martin, Mini, Rolls-Royce e Bentley. Button avrà il difficile compito di riportare agli antichi fasti la carrozzeria, che sta vivendo anni molto complicati. "Poter contribuire a far rivivere questo nome iconico è un'opportunità speciale e unica perché il marchio Radford trasmette prestigio a chiunque ami le auto", il commento di Button in merito alla sua nuova avventura.

