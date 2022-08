Momento d’oro per la F1, che oltre alla popolarità e a una ritrovata competitività e spettacolarità riesce ad attrarre sempre più marchi prestigiosi. Dopo Porsche , la Formula 1 festeggia l’ingresso a – partire dal 2026 – di un altro colosso tedesco Audi, come fornitore di propulsori. L’annuncio è stato dato dalla casa di Inglostadt a Spa Francorchamps, dove questo pomeriggio prende il weekend del GP del Belgio , in una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente del consiglio d’amministrazione di Audi AG, Markus Duesmann, il membro del consiglio d’amministrazione di Audi Sport Oliver Hoffmann, il presidente della F1 Stefano Domenicali e il numero uno della FIA Mohammed Ben Sulayem.

La scelta di Audi è maturata alla luce dello step delle power unit versione 2026, che manterranno l'attuale architettura del motore a combustione interna a 6 cilindri, ma presenteranno una maggiore potenza elettrica e introdurranno combustibili sostenibili al 100%. Altro fattore chiave a detta della casa tedesca, determinante per l’entrata in Formula 1 è stato l’indirizzo, voluto da Liberty Media, riguardo al contenimento dei costi.

Entro la fine dell’anno dovrebbe essere annunciato con quale team si schiererà Audi, anche se negli ultimi giorni si è fatto con insistenza il nome della Sauber.

"Motorsport nel DNA di Audi, la F1 è la sfida che volevamo"

"Il Motorsport è nel DNA di Audi, basti pensare a Le Mans, al DTM, alla Formula E, e vogliamo continuare questa storia di successi – ha spiegato nel corso della conferenza stampa l’ad Duesmann - Le nuove regole in materia di power unit ci hanno offerto un’ottima possibilità che abbiamo colto, dovremo allestire un reparto corse con gli standard Formula 1, ma abbiamo una buona base di partenza”.

"La Formula 1 è il passaggio naturale – ha proseguito il responsabile del dipartimento tecnico, Oliver Hoffmann - abbiamo maturato delle esperienze nel mondo elettrico con le nostre ultime esperienze in altri progetti. Il regolamento ci consente di poter approfittare di un progetto completamente nuovo, e siamo pronti ad affrontare la sfida di una nuova powertrain, che sarà progettata e costruita in Germania”.

Domenicali: "Un altro step importante in un momento di grande crescita della F1"

Estremamente entusiasta anche il presidente della F1, Stefano Domenicali. "È un grande giorno per la Formula 1. L’ingresso in Formula 1 di una casa come Audi è il risultato di un percorso iniziato diversi anni fa. L’elettrificazione, il carburante sostenibile e altre novità che hanno dato forma alle nuove power unit che vedremo in pista nel 2026 si sono confermate attrattive sul mercato. Avevamo una visione, e siamo molto contenti di vedere che si è concretizzata. È un alto step molto importante in un momento molto positivo per la Formula 1".

