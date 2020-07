Leclerc: "Ferrari meglio del previsto, siamo più veloci". Vettel: "Qui possiamo essere competitivi"

Dal nostro partner OAsport.it

Charles Leclerc non è riuscito a brillare durante le prove libere del GP di Ungheria, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena all’Hungaroring di Budapest. Il monegasco ha pagato dazio nei confronti del compagno di squadra Sebastian Vettel in entrambe le sessioni, sia in quella del mattino disputata sull’asciutto (sesto contro settimo) che in quella del pomeriggio corsa sul bagnato (decimo mentre il tedesco conquistava un inatteso primo posto). Il 22enne, settimana scorsa protagonista di un brutto incidente in cui è stato reo di aver tamponato Vettel, ha parlato al termine del doppio turno odierno:

Questa mattina è andata meglio di come ci aspettavamo, a essere onesti. Non siamo arrivati qui con molti pezzi nuovi, al momento è quasi la stessa macchina ma sembra una monoposto migliore su questa pista, è una cosa positiva.

GP Ungheria Mattia Binotto tuona: "Basta errori come in Austria, alla Ferrari serve fare punti" DA 4 ORE

Play Icon WATCH Leclerc: "Le scuse non bastano. Ho gettato il lavoro della Ferrari nel cestino" 00:00:16

Il monegasco ha proseguito: “Questo pomeriggio ho faticato un po’. Stavamo provando diverse cose e non ero molto contento della macchina. Ho faticato a trovare confidenza sul bagnato ma sì, abbiamo visto cose positive questa mattina. Chiaramente su questa pista ci sono meno rettilinei. In Austria abbiamo faticato parecchio nel primo settore. Qui è un problema minore, inoltre siamo abbastanza veloci in curva. Questo non ci fa lottare con le Mercedes ancora, ma siamo più veloci rispetto alla settimana scorsa e questo è bello vederlo“. Charles Leclerc ha fatto fatica sotto la pioggia:

Oggi con le gomme da bagnato estremo ho fatto solo 2 giri, dunque non ho veri e propri riscontri. Nel secondo run io e Sebastian abbiamo preso la stessa direzione ma per me non ha funzionato. Guardando però ai tempi di Seb, ha fatto un gran lavoro oggi. C’è probabilmente qualcosa di buono da estrapolare da quello che è riuscito a fare.

Sebastian Vettel è stato il grande protagonista della sessione di prove libere pomeridiane del Gran Premio d’Ungheria, disputate su pista bagnata. Sotto la pioggia, il tedesco ha trovato un lampo di classe, realizzando il miglior tempo della sessione, riuscendo a fare meglio persino della Mercedes di Valtteri Bottas. Certo, un risultato che va preso con le pinze, anche perché tanti piloti non hanno proprio girato, ma che rappresenta comunque una piccola boccata d’ossigeno per la Ferrari, finita nel centro del mirino dopo il pessimo inizio di stagione. Ecco quanto dichiarato dal trentatreenne teutonico dopo l’exploit.

Play Icon WATCH Sebastian Vettel, quell'emozionante trionfo a Montreal con la Ferrari 14 anni dopo Schumacher 00:01:02

“Abbiamo avuto una buona mattinata, sono dell’opinione che su questa pista si possa essere più competitivi rispetto a quella di Spielberg. Ovviamente non sapremo se sarà così fino alle qualifiche, ma speriamo di confermarci anche domani. Chiaramente abbiamo girato più degli altri nel bagnato, però era necessario farlo allo scopo di verificare le nostre debolezze emerse la scorsa settimana per cercare di capire al meglio la nostra situazione. Abbiamo capito che dobbiamo ancora fare molti compiti a casa, però complessivamente oggi è stata una giornata migliore rispetto al solito. Ovviamente ogni medaglia ha il suo rovescio, perché girare tanto al venerdì implica usare maggiormente le gomme che potrebbero servire il sabato o la domenica. Però penso che in questo momento ci sia bisogno di accumulare chilometri per trovare il giusto feeling con la vettura. Quindi non sarà tantissimo fare sei, otto o nove giri sotto l’acqua, però ora come ora ne vale comunque la pena”.

Play Icon WATCH Vettel: "Leclerc non aveva alcuno spazio. Un vero peccato per la Ferrari" 00:00:23

GP Ungheria Sebastian Vettel si riscatta sotto la pioggia: miglior tempo nelle seconde libere davanti a Bottas DA 4 ORE