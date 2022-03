venerdì 18 marzo (si partirà, come di consueto, con le prove libere) a domenica 20 (gara prevista per le ore 16:00). Ormai ci siamo: in questo weekend prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di Formula Uno con il Gran Premio del Bahrain , in programma da(si partirà, come di consueto, con le prove libere) a(gara prevista per le ore).

La cocente delusione per come si è conclusa la scorsa stagione, con la vittoria incredibile all’ultimo giro dell’ultima gara di Max Verstappen, è stata ormai superata da Lewis Hamilton, completamente proiettato verso la nuova stagione, con un obiettivo chiaro in mente.

Lo confermano le parole del pilota britannico della Mercedes, riportate da Ansa:

Dopo il Mondiale dell’anno scorso è stato un periodo difficile, ma io amo quello che faccio e sono ancora in gioco: sono tornato per lottare per l’ottavo titolo, voglio fare qualcosa che nessun altro ha fatto.

Le intenzioni sono chiare, ma riuscirà il britannico a convertirle in realtà? Di certo non mancherà la concorrenza, tra il Campione del Mondo in carica, Max Verstappen, e una Ferrari che sembra pronta a potersi giocare le proprie carte; in più, attenzione anche al nemico in casa per Hamilton, quale potrebbe rivelarsi George Russell.

Il video della nuova Mercedes, la promessa di Hamilton

