Ricciardo su Vettel: "Con lui c’è sempre stato rispetto reciproco, lui è una persona onesta"

Il Mondiale F1 2020 prenderà il via dall’Austria. Sul tracciato di Spielberg il Circus inizierà il proprio percorso, dopo che in Australia vi era stata un’amara cancellazione per via della pandemia che faceva sentire i suoi effetti in maniera piuttosto incisiva. L’emergenza sanitaria, nei fatti, ha avuto un effetto devastante sul programma iridato e Libery Media e la Fia sono a lavoro per pianificare un nuovo calendario, già ufficiale per i primi otto round.

In questo periodo di pausa hanno tenuto banco le operazioni di mercato e indubbiamente la fine del rapporto (al termine del campionato 2020) tra il tedesco Sebastian Vettel e la Ferrari è ciò che ha destato maggior sensazione. Al posto del quattro volte campione del mondo ci sarà lo spagnolo Carlos Sainz Jr. e in questo effetto domino in McLaren vi sarà l’arrivo dell’australiano Daniel Ricciardo.

L’attuale pilota della Renault, nel corso di una diretta organizzata dalla F1 su Instagram, ha parlato anche del rapporto con Vettel, suo ex team-mate ai tempi della Red Bull. Ci si riferisce al 2014 e fu un anno complicato per il teutonico, al contrario di un Daniel in palla e convincente. Nonostante i risultati non fossero dalla sua, Seb ha comunque sempre avuto un comportamento rispettoso e leale nei confronti del suo compagno di squadra. A rivelarlo è proprio Ricciardo:ù

Ho bei ricordi con lui in Red Bull, era molto competitivo in pista e spietato come sempre. Nonostante una stagione complicata, fuori dalla macchina mi stringeva sempre la mano e si congratulava con me. Non era solo un pilota leale nei miei confronti, era anche molto onesto e sincero, lo faceva specialmente a telecamere spente. Ho avuto molto rispetto nei suoi confronti sin dall’inizio, e per lui è o stesso. E’ ancora un riferimento nel Circus e appartiene alla vecchia scuola. Non ha Instagram ad esempio. Lo rispetto molto per le sue idee

