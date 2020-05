Al contrario della Red Bull, la Mercedes non ha del tutto scartato l'idea di ingaggiare Sebastian Vettel, messo sul mercato dalla Ferrari. I motivi sono diversi: vediamo insieme quali attraverso un'analisi realizzata dai nostri colleghi di Eurosport Francia.

Articolo tradotto da Eurosport Francia

Le scuderie gli hanno chiuso la porta. Tutte, tranne una. Da quando la Ferrari ha ufficializzato la separazione da Sebastian Vettel alla fine della stagione 2020, solo la Mercedes si è riservata una possibilità di puntare su di lui. Dallo scorso 13 maggio, all'indomani dell'annuncio ufficiale del divorzio dalla Ferrari, Toto Wolff aveva precisato all'agenzia DPA che la sua scuderia non "avrebbe potuto ignorare la disponibilità" del 32enne pilota tedesco. Wolff ha mantenuto questa posizione, poiché gli interessi tanti.

La Mercedes ha un asso nella manica per tutelarsi. Anche se ha sempre assicurato di voler confermare i suoi due piloti, la trattativa per prolungare il contratto di Lewis Hamilton saranno certamente complicate tenuto conto della crisi economica che renderà più fragile il microcosmo della Formula 1. E per le sue qualità, Valtteri Bottas è un profilo molto interessante per altre scuderie, compresa la Renault. In caso di partenza di uno o dell'altro, la casa tedesca difficilmente potrebbe trovare un pilota migliore di Vettel, quattro volte campione del mondo.

Soprattutto perché la posta in gioco non è solamente sportiva, ma è anche economica. In settimana si sono fatte insistenti le voci su presunte pressioni dei dirigenti Mercedes per agevolare l'arrivo di Vettel. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma non bisogna sottovalutare questi rumors. Nel 2016, ad esempio, era stato riconosciuto un enorme valore al titolo mondiale vinto da Nico Rosberg, primo tedesco a trionfare su una macchina tedesca nella storia della Formula 1.

Vettel, un'operazione di marketing?

Sarebbe positivo per il mondo della Formula 1 vedere in coppia Sebastian Vettel e Lewis Hamilton in Mercedes, due piloti cosi' eccezionali formerebbero sicuramente un super team. Andrebbero d'accordo facilmente. Non vedo problemi di ego. Non riesco ad immaginare Vettel e Hamilton insieme possano creare preoccupazioni. E dal punto di vista sportivo Vettel sarebbe contento di sfidare Lewis alla pari [Bernie Ecclestone @RTL Germania 24/5/2020]

Al contrario della Ferrari, per la quale la Formula 1 è una ragione di vita, o della Renault molto attenta al progresso tecnologico, la Mercedes corre anche per la propria immagine. Diversi mesi fa, Wolff aveva ammesso che beneficiare del "sostegno di una nazione", ad esempio come succede alla Ferrari, era un'ambizione della scuderia. In parte era questo il sentimento che nel 2010 aveva spinto la Mercedes a ingaggiare Michael Schumacher, reduce da tre anni sabbatici.

Certamente Vettel non ha il carisma del 7 volte campione del mondo, ma il suo palmares aggiungerebbe ulteriore prestigio alle Frecce d'Argento. Mettere insieme i piloti più titolati del decennio appena concluso e ancora in attività è un tema il cui peso non deve essere assolutamente trascurato, specie se si parla di un'impresa.

"Sarebbe un'ottima operazione di marketing", ha ammesso Wolff a Radio ORF. Anche se, agli occhi degli sponsor, il valore di Vettel non è certo paragonabile a quello di Hamilton. Nel 2019 King Lewis a generato circa 10 milioni di euro di guadagni in termini di entrate pubblicitarie, contro i poco più di 250mila euro del pilota della Ferrari.

Vettel per proteggere Russell?

In realtà l'ipotesi di dare vita a un Dream Team composto da due campioni è per la Mercedes una prospettiva decisamente più interessante rispetto al semplice ingaggio di Vettel. In particolare per accrescere ulteriormente il valore di mercato del marchio che è passato, grazie all'impegno in Formula 1, da 70 milioni di dollari nel 2012 a 4,5 miliardi, come recentemente rivelato da Wolff a Sky Sports. Cifre alla cui veridicità - va detto - ognuno è libero di credere.

Al di là di queste considerazioni, l'arrivo di Vettel potrebbe anche consentire alla Mercedes di guadagnare tempo. Finora la scuderia ha accantonato l'idea di promuovere George Russell, che culla ormai da anni ma che ha piazzato alla Williams. Metterlo al fianco di Lewis Hamilton, che esercita una pressione enorme sui compagni di squadra, è un rischio: Rosberg si era ritirato esausto e lo stesso Bottas ha ammesso che la convivenza richiede "molte energie mentali".

La Mercedes non prenderà rischi in tal senso nel caso arrivasse Vettel. Il futuro del giovane pilota britannico è centrale, anche perché i rivali della Ferrari e della Red Bull hanno blindato i propri gioiellini, ovvero Charles Leclerc e Max Verstappen. Tra presente e futuro, la Mercedes ha bisogno di trovare un equilibrio. E Vettel può dare una mano.

