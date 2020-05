Vettel-Ferrari, è finita! Nessun rinnovo, e addio a fine 2020

La Bild, celebre quotidiano tedesco, ne è certa e nell'edizione di martedì 12 maggio lancia la bomba di mercato: Sebastian Vettel non rinnoverà il contratto con la Rossa di Maranello in scadenza a fine dicembre 2020.

E' finita. Almeno, così ne è convinta la Bild che nella tarda, tardissima, serata di lunedì ha sganciato la bomba di mercato che rischia di ravvivare il prossimo mercato piloti della Formula 1. Nessun rinnovo tra Sebastian Vettel e la Ferrari, il tedesco dunque lascerà il Cavallino a fine 2020. L'annuncio, quello ufficiale, sempre secondo la Bild arriverà proprio nella giornata di martedì.

Una notizia che era nell'aria già da mesi, anche se le ultime indiscrezioni parlavano di un disgelo tra l'ex campione del mondo in Red Bull e la Rossa di Maranello. Alla fine ha prevalso la strada della separazione, forse a causa anche di un 2019 tormentato e chiuso da Vettel solo al quinto posto, e della contemporanea esplosione di quel Charlese Leclerc su cui ora la Ferrari sembra voler puntare decisa come prima guida assoluta.

La carriera di Sebastian Vettel in Ferrari:

Stagione Vittorie Podi Classifica piloti 2015 3 10 3° 2016 0 7 4° 2017 5 8 2° 2018 5 7 2° 2019 1 8 5°

Vettel in Mercedes, Hamilton a Maranello?

Suggestione più che altro lo scambio tra i due piloti delle massime scuderie del circus. Anche perché prima ci sarà da capire ancora come finire - o inizare - la stagione 2020 dopo lo stop mondiale forzato dal coronavirus. Vettel in Mercedes non significherebbe comunque per forza un addio a Hamilton da parte delle Frecce d'Argento, anzi, e comunque le ultime voci darebbero Ricciardo come il nome più caldo per sostituire Vettel a Maranello. Per ora, appunto, solo voci di radio-mercato, quello che ormai però sembra certo è la fine del matrimonio tra Vettel e la Ferrari.

