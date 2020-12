Mick Schumacher può finalmente fare festa: il figlio del grande Michael Schumacher, che il prossimo anno sbarcherà in Formula 1 con la Haas, si è laureato campione di Formula 2 sul circuito del Sakhir al termine dell'ultima gara stagionale. Il tedesco ha concluso la gara al 18esimo posto, ma tanto è bastato per conservare il vantaggio in classifica generale su Callum Ilott, il rivale per il titolo, che si è piazzato in 11esima posizione uscendo dalla zona punti.