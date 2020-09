Incidente incredibile a Sochi durante la Speed Race di Formula 2. In un confronto piuttosto aggressivo di sorpassi e controsorpassi, Aitken e Ghiotto si toccano e l'italiano finisce in maniera violenta contro le barriere. A causa dell'impatto, però, anche Aitken finisce fuori. L'auto di Ghiotto, però, comincia a fare fumo e il pilota, per fortuna illeso, riesce a uscirne prima che divampino le fiamme.