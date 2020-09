Mick Schumacher non si ferma più e in Formula 2 fa sua gara 1 al GP di Sochi, scattando dalla seconda fila.

In un mondiale più aperto che mai e con pochi punti che separano tutto il gruppo di candidati al titolo, la gestione di Schumio jr. è accorta, dapprima aiutata nell'accorciare le distanze dall'ingresso della safety car, e poi da una bella bagarre per la testa della corsa con Tsunoda a sei giri dalla fine. Quando il tedesco riesce a prendere la vetta, si avvicina Ilott e comincia a battagliare con il giapponese: i due si rallentano a vicenda e così Schumacher può volare via.