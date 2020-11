Il tedesco Mick Schumacher non è andato oltre il quarto posto sul circuito del Sakhir e ora ha soltanto 12 punti di vantaggio sul britannico Callum Ilott, oggi secondo: 203 punti contro 191 quando mancano tre gare al termine della stagione, ovvero la “sprint race” di domani e il doppio appuntamento del prossimo weekend sempre in Bahrain (ma su un altro layout). Sul piatto ci sono ancora 65 punti (15+2 per il giro veloce domani; 25+2 per il giro veloce sabato prossimo, accompagnati da 4 punti per la pole; 15+2 per il giro veloce domenica prossima) e dunque sarà un arrivo in volata tra il figlio d’arte e il suo rivale, anche se Schumacher è leggermente favorito in questo indiavolato testa a testa.