Arthur sulle orme di Charles . Leclerc jr. nel 2021 sarà protagonista in Formula 3 sempre con il team Prema , con il quale nel 2020 ha mancato per un soffio il titolo nella Formula Regional, vinto dal compagno di box e cresciuto in Ferrari Driver Academy , Gianluca Petecof. Arthur Leclerc seguirà il fratello ferrarista alcune tappe delle prossima stagione, visto che le due categorie correranno nello stesso week end nello stesso circuito come a Barcellona, al Paul Ricard a Le Castellet in Francia, al Red Bull Ring a Spielberg in Stiria, a Budapest, a Spa, a Zandvoort e ad Austin negli Stati Uniti.

“Sono molto contento di correre in F3 nella prossima stagione e, soprattutto, di farlo con il team Prema con il quale si è creato un rapporto stretto e speciale. Per me sarà una grande sfida, il format sarà diverso e ci saranno tantissimi avversari in pista rispetto a quanto avvenuto quest’anno in Formula Regional. Non vedo l’ora che inizi la stagione” ha dichiarato Arthur che vorrà mettersi in luce nonostante il ‘fardello’ di essere il fratello di un astro nascente come Charles.