La prima volta della Formula E a Puebla regala un'emozionante sessione di qualifica. Pista tecnica e scivolosa con un'insidiosa curva finale sull'ovale. Qualifica perfetta per Pascal Wehrlein che stampa il miglior tempo in entrambe le fasi della sessione e regala a Porsche una Pole Position fondamentale. Solo 58 millesimi di vantaggio sul primo inseguitore Rowland, che mette la sua Nissan appena davanti alla BMW di Dennis. Quarto posto per Vergne su Ds.

Male Frijns e le Mercedes

I primi 6 della classifica mondiale, chiamati per primi in pista, non si accordano sulle posizioni per il giro veloce, dando il via ad una sorta di sprint race. Tra sorpassi ed errori a farne le spese è soprattutto il leader Frijns, solo 22°, mentre le Mercedes partiranno dalla 16esima piazzola con De Vries e dalla 23esima con Vandoorne. Il migliore dei "big" è il campione in carica Da Costa 12°.

Appuntamento con la gara alle 23 ora italiana. Domani si replica con qualifiche alle 19 e gara sempre alle 23.

