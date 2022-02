Ha solo 18 anni, ma è già la copertina di questa rassegna olimpica. Sul ghiaccio ustionante di Zhangjiakou, Ailing Eileen Gu ha dimostrato di aver trovato la miscela perfetta per dominare nello sci freestyle. Nell'edizione più importante dei Giochi, quella disputata davanti alla sua gente, Gu è diventata la prima sciatrice freestyle a vincere tre medaglie olimpiche. Il tutto a un'età record: nella storia dei Giochi Invernali, la cinese è la tripla medagliata più giovane di sempre.

Tutto è iniziato con l'oro della consacrazione nel big air: due mastodontiche run di 93,75 e 94,50 punti hanno proiettato la star cinese di origine americana verso il trionfo; Gu si è imposta sulla francese Tess Ledeux per appena 0,75 punti di differenza.

Poi è arrivato un prestigioso argento nello slopestyle, con quegli 86.23 punti nella sua ultima run a inchiodarla di soli 0.33 punti dietro la medaglia d'oro svizzera Mathilde Gremaud.

Infine il lieto ritorno all'oro, in una finale halfpipe a senso unico: il punteggio di 95,25 dopo la seconda run si è rivelato più che sufficiente per battere di 4,5 punti la medaglia d'argento e campionessa in carica Cassie Sharpe.

“Ho sentito molta pressione. Sapevo che dovevo vincere, ma detto questo, ci sono così tante atlete fantastiche e molte altre che sono competitive, che spingono lo sport avanti e fanno costantemente del loro meglio", ha commentato Eileen alla BBC.

Il secondo subito dopo essere atterrata nel big air, ho capito che la mia vita sarebbe cambiata per sempre

L'elisir che le ha permesso di dominare questi Giochi non deriva dalla giovane età, bensì da una rigida preparazione mentale: "Si decide tutto nella tua testa, soprattutto durante la competizione. Ho fatto così tanto lavoro in tal senso e sento che la mia più grande risorsa è il mio cervello, quindi essere in grado di usarlo a mio vantaggio è stato incredibilmente vantaggioso durante tutti i Giochi"

Nell'halfpipe, la prima run di Gu sarebbe stata già sufficiente per l'oro; prima di scendere sulla pista per la sua ultima corsa, la cinese era già stata annunciata campionessa: in lacrime, si è abbandonata alle braccia dei suoi allenatori dopo un vero e proprio victory lap.

In apertura l'abbiamo battezzata come donna-copertina di queste Olimpiadi. Perchè oltre al merito sportivo, Ailing Eileen Gu ha saputo sfruttare anche la sua popolarità durante la sua scalata al successo. A soli 18 anni, la sciatrice cinese è già un'icona globale di sport e marketing. Prestigiose case di moda come Victoria’s Secret, Louis Vuitton, Tiffany e Gucci hanno cominciato a collaborare con lei.

E' nata e cresciuta a San Francisco, ma ha deciso di reggere i colori della Cina, paese natale della madre Yan. Il rapporto con la madre è stato sempre cruciale per lei: dopotutto, Eileen ha imbracciato gli sci proprio grazie a Yan, che da giovane era un'istruttrice presso il Lago Tahoe. Il percorso che ha permesso a Eileen di studiare alla prestigiosa Stanford, non è stato facile. Soprattutto per Yan, madre single e immigrata nel paese a stelle e strisce trent'anni fa.

Il suo successo è stato costruito mattone dopo mattone assieme alla madre: "Passo così tanto tempo con lei... parlare con lei è quasi come parlare con me stessa. Mi conosce abbastanza da sapere di cosa ho bisogno o di sentire in quel momento. Oggi mi sentivo abbastanza bene, ma non ho fatto un ottimo allenamento, quindi lei mi stava solo rassicurando ed era tutto ciò che avevo bisogno di sentire", ha confessato Eileen.

Il triplice successo olimpico di Gu va a coronare una supremazia già affermata attraverso i successi in Coppa del Mondo, ai Winter X Games e ai Giochi Olimpici Giovanili 2020.

La bacheca dei trofei di Eileen Gu

PECHINO 2022, OLIMPIADI: 2x oro (big air, halfpipe), 1x argento (slopestyle)

ASPEN 2021, COPPA DEL MONDO: 2x oro (halfpipe, slopestyle), 1x bronzo (big air)

ASPEN 2021, WINTER X GAMES: 2x oro (superpipe, slopestyle), 1x bronzo (big air)

LOSANNA 2020, OLIMPIADI GIOVANILI: 2x oro (halfpipe, big air), 1x argento (slopestyle)

Ailing Eileen Gu Credit Foto Getty Images

