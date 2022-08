Asia D’Amato si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Questo è il referto al termine della risonanza magnetica al piede destro e della seguente visita effettuata dal Professor Magenta all’Ospedale San Paolo. Ricordiamo che la si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico. Questo è il referto al termine della risonanza magnetica al piede destro e della seguente visita effettuata dal Professor Magenta all’Ospedale San Paolo. Ricordiamo che la Campionessa d’Europa all-around si è infortunata nel corso della Finale di Specialità al volteggio andata in scena tre giorni fa a Monaco e conclusa con un’amara medaglia d’argento.

Gli esami iniziali eseguiti in Germania avevano fatto pensare a un’infrazione al malleolo, ma purtroppo la situazione clinica della 19enne genovese è differente: problemi alle parti molli peri malleolari, il legamento esterno andrà ricostruito e, nel corso dell’operazione, si valuteranno le condizioni di quello interno. Asia D’Amato verrà operata dal Professor Zattoni il 19 agosto presso il Poliambulanza di Brescia.

I tempi di recupero sono stimati in almeno quattro mesi. L’azzurra conclude così in anticipo la propria stagione dopo i grandi trionfi nella rassegna continentale (si è imposta anche nella gara a squadre insieme alle altre Fate) e non potrà essere della partita ai Mondiali di Liverpool, previsti a fine ottobre. Il DT Enrico Casella dovrà decidere come sostituirla durante la rassegna iridata, dove l’Italia cercherà di risalire sul podio del team event dopo il bronzo del 2019 e di staccare immediatamente il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Asia D’Amato, argento al volteggio agli ultimi Mondiali e in pedana alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dovrà stringere i denti e superare anche questa difficoltà, non la prima dal punto di vista fisico avuta nel corso della sua carriera agonistica. La rivedremo in pedana nel corso del 2023, quando gli Europei torneranno nella loro tradizionale collocazione primaverile e inizierà a tutti gli effetti la marcia di avvicinamento verso i Giochi in terra francese.

