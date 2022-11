Ci sta arrivando addosso un mare di m***a”. Emanuela Maccarani, è da più di 20 anni allenatrice responsabile della Nazionale di ritmica, l’allenatrice più medagliata di sempre: un’eccellenza straordinaria del nostro paese che però si sente ferita e rammaricata dalle accuse che sono piovute sul suo mondo negli ultimi giorni e che hanno portato ”., è da più di 20 anni allenatrice responsabile della Nazionale di ritmica, l’allenatrice più medagliata di sempre: un’eccellenza straordinaria del nostro paese che però si sente ferita e rammaricata dalle accuse che sono piovute sul suo mondo negli ultimi giorni e che hanno portato gli inquirenti della Procura di Brescia ad aprire un'inchiesta per maltrattamenti

La Stampa di oggi in cui si racconta tutta la delusione e lo sdegno di una professionista che non è stata tirata in ballo direttamente – Le parole di Maccarani sono tratte da un pezzo dedi oggi in cui si racconta tutta la delusione e lo sdegno di una professionista che non è stata tirata in ballo direttamente – dai racconti e dalle testimonianze degli abusi delle ex farfalle , a volte si parla di assistenti a volte di allenatrici - ma, inevitabilmente, non possono lasciare indifferente lei che guida in qualità di responsabile le Farfalle dal 1996 e che ha regalato all’Italia una miriade di titoli e medaglie. Nel tardo pomeriggio di giovedì il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi con una delibera urgente ha disposto il commissariamento dell’Accademia di Desio, dove Maccarani scandisce gli allenamenti delle Farfalle e dove ieri non nascondeva la propria amarezza.

Ad

Ginnastica ritmica Caos Ginnastica Ritmica, procura Brescia indaga per maltrattamenti 19 ORE FA

Vedere scritte quelle cose sui giornali mi fa male. Ma non darò un’intervista a un giornale, a nessun giornale. Ci saranno delle novità, ne arriveranno di cose... Non so ancora quello che farò. E poi la procura indaga, no? Vedremo. Basta, non dico più niente”.

2021 REVIEW, IL MAGICO BRONZO DELLE FARFALLE: MEDAGLIA N°40

Ginnastica ritmica Caos Ginnastica Ritmica, procura Brescia indaga per maltrattamenti 19 ORE FA